風雨生信心！「港湖除銹」謝票遊行啟動三階 化身「港湖特攻隊」

除銹特攻隊舉行「港湖熱戰迎三階，公民力量大團結」記者會暨大遊行，聯電創辦人曹興誠為遊行隊伍授旗。（記者方賓照攝）

2025/06/07 17:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」今天於大湖公園舉行第二階段連署謝票遊行，雖然下起傾盆大雨，但風雨無阻。聯電創辦人曹興誠也出席，他說，罷免不分選區共同努力，罷免越多越好，越能向國際表達台灣不屈中共威脅。

謝票遊行活動不僅港湖團隊，也邀請台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」、罷免王鴻薇團隊「山除薇害」、罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」、罷免羅智強團隊「大安強強滾」，以及新北市罷免藍免廖先翔團隊「齊心斷翔」、罷免羅明才團隊「新店拔羅波」、罷免洪孟楷團隊「罷洪！！刻不容楷 」。雙北罷團串聯，宣示透過今天的遊行，要將罷免的能量、反共的決心傳達給全台各地的罷團以及民眾。

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曹興誠說，今天港湖團隊宣示三階罷免行動啟動，雖然天空下起滂沱大雨，但團隊風雨無阻，要讓所有的民眾看到，罷免團隊對於推動罷免的熱情是連大雨都澆不熄的，不管風雨有多大都要站出來。

曹興誠提醒，這次罷免至關重要，全台不分選區的罷團都要全力衝刺，希望罷免成功的立委越多越好，要向國際散布一個訊息，台灣人面對中共打壓越強烈，我們越是不屈服，對於國、共兩黨意圖毀滅台灣，我們要保衛主權與自由民主。

罷免李彥秀領銜人鍾春德說，今天雨下得很大，但團隊絕對風雨無阻，大罷免就是這個世代的「野百合」、「太陽花」，將來孩子們讀到歷史，我們要告訴他們，當時是如何透過實際行動，捍衛台灣珍貴的民主以及自由。

民進黨籍內湖、南港區議員李建昌、王孝維以及何孟樺也到場力挺，李建昌說，幾位民進黨籍議員這週持續徵集點位，希望富有正義感的支持者能夠站出來，提供點位讓罷免團隊掛上看板；他們幾位也將兩年多前用於地方選舉的小蜜蜂、麥克風等物資，都傾囊相助，希望第三階段一定除惡務盡，能順利重組國會，這是國民應盡的義務。

今網紅「四叉貓」、台灣基進祕書長吳欣岱、律師陳又新、導演陳世杰、「鷹爸」徐柏岳等意見領袖也到場響應。

記者會結束後，曹興誠授「除銹特攻隊」大旗給鍾春德，遊行隊伍從大湖公園浩浩蕩蕩出發，儘管天空下著雨，還是有約100多人加入遊行隊伍，沿途高喊罷免成功，隊伍沿成功路一路走到終點碧湖公園。

除銹特攻隊舉行「港湖熱戰迎三階，公民力量大團結」大遊行，民眾風雨無阻。（記者方賓照攝）

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