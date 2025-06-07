誇張！罷基隆綠議員涉死亡連署 傳百歲人瑞嬤作證家屬氣炸

基隆一名超過百歲林姓阿嬤遭調查局通知作筆錄，家屬氣憤資料外洩。（鄭文婷提供）

2025/06/07 17:26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦國民黨罷免市議員死亡連署偽造文書案，民進黨籍議員鄭文婷今表示，近日不少民眾陸續遭調查局約談，其中有名年過百歲阿嬤，家屬氣炸，指阿嬤行動都困難怎麼會參加連署，不知資料如何流出去？鄭文婷批冒名連署就是「偽造文書」，公然挑戰法律底線，簡直荒唐。

鄭文婷說，最近接到多起民眾的反應，調查局陸續通知他們以「證人」的身分，前往調查局製作筆錄，民眾原本滿頭霧水，做完筆錄才發現，他們竟然「參與」了連署罷免議員鄭文婷，問題是他們根就沒簽過連署書、沒參與。

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其中有1位住在成功一路的林姓阿嬤，年過百歲，她的家屬指出，阿嬤從未參加過任何政黨，日前突然有調查官來送通知書，要求阿嬤前往調查站製作筆錄，家屬非常氣憤「很誇張，阿嬤連行動都有困難，怎麼可能去簽什麼罷免連署？她的資料是如何流出去的？」經家屬的反應後，調查官改在阿嬤家中進行訪談記錄。

鄭文婷批，針對基隆市議員的罷免案，已經不只是烏龍，而是「冒名連署」，就是「偽造文書」。更何況是連已經過世的人都被拿來連署，根本是公然挑戰法律底線。

國民黨基隆市黨部為以罷制罷，由基隆市公共事務學會發動罷免民進黨議員鄭文婷及張之豪，在第1階段提議連署涉有死亡連署，檢察官4月底開始偵辦，除了死亡連署偽造文書案，還扯出前民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統，為罷免案查詢個資的案件。截至目前為止，全案已羈押5人、11人交保。

基隆地檢署偵辦罷免偽造文書案，基隆民眾陸續遭到調查局以證人身分約談。（鄭文婷提供）

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