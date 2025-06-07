罷免吳沛憶失敗收場 康家瑋：在地人已受夠藍白鬧劇

康家瑋說，吳沛憶罷免案一階通過以來，藍白持續渲染吳沛憶無政績，用謊言大鬧中正萬華，而在地民眾的眼睛都是雪亮的。（康家瑋提供）

2025/06/07 17:35

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳沛憶罷團「憶事無成」今（7）日下午到台北市選委會交件，領銜人李孝亮宣布共收1萬9831份，距離達標門檻仍有3000多份之差。此，中正萬華市議員擬參選人康家瑋說，在地民眾眼睛雪亮，早已受夠藍白不問是非、為罷而罷的鬧劇。

康家瑋細數吳沛憶政績說，吳沛憶一當選立委後，就將全數選舉補助款投入公益、回饋在地，而在立法院儘管面對到藍白的反智壓制，吳沛憶仍勤勤懇懇的為爭取地方建設，他說，在中正萬華走一圈，就能看到吳沛憶在老舊校舍翻新、行人安全強化、社宅建設、公園改建、文化觀光等方方面面的政績。

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康家瑋指出，吳沛憶就任立委一年多以來，扎扎實實、一步一腳印地跑遍大街小巷，把中正萬華的大小事都扛起來。過去在地方跑行程時經常遇到吳沛憶，看見她與鄉親們互動的眼神、一句句溫暖的問候，都證明她一直認真關懷著每位鄉親好朋友。

康家瑋無奈地說，然而自吳沛憶罷免案一階通過以來，藍白卻持續渲染吳沛憶無政績，用謊言大鬧中正萬華，在地民眾的眼睛都是雪亮的，如今謊言被戳破，也代表著在地民眾早已厭倦，看不下去藍白為罷而罷、意圖製造紛亂的的鬧劇。

康家瑋說，公道自在人心，此刻中正萬華的每一份民意，都是未來沛憶委員最溫柔、堅實的後盾。

罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮（前）鞠躬道歉。（記者廖振輝攝）

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