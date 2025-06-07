罷免吳思瑤竟有張克晉亡母連署書 戴錫欽：國民黨須深自檢討

罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」到台北市選委會送交連署書，備補領銜人詹嘉文（前排右2）與台北市議長戴錫欽（前排左2）、罷團召集人賴苡任（前排左1）等人到場，領銜人張克晉未現身。（記者廖振輝攝）

2025/06/07 17:13

〔記者林承鴻／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」今（7）日下午到台北市選舉委員會送件二階連署書，但領銜人張克晉未到，被選委會拒收。先前傳出張克晉是因發現連署書有他已故母親的簽名，讓他心寒，決定不擔任領銜人。台北市議長戴錫欽說，國民黨當然必須深自檢討，但不到最後一刻也不會輕言放棄。

戴錫欽受訪說，對這次連署過程產生疑似偽造文書或相關觸及法律的問題，國民黨當然必須要深自檢討，在內部檢討這些瑕疵後，不管是對張克晉教授，或過程當中有任何的疏失，也必須向外界表達歉意。不過他仍說，不到最後一刻不會輕言放棄，指這2萬7000多份的連署都是志工不眠不休的成果，很多支持者都希望完成二階連署。

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至於接下來要如何反制罷免？戴錫欽說，若罷免吳思瑤的法律要件沒有辦法完成，也只能跟支持者們說抱歉，我們努力不夠。他說，下週三會針對三階投票開會，待中選會公告三階投票日期，會跟黨中央及所有黨籍議員集合在一起，一定要把台北市5席國民黨立委全部保住。

至於藍營議員鍾小平不滿被汙衊拿了1萬張空白連署書，戴錫欽說，連署過程紛紛擾擾難免，重點是如何依法完成二階連署門檻，至於內部大家有不同意見，他認為，只要不觸及法律問題都充分尊重，現在是國民黨更需要團結，而不是找戰犯的時候。

罷免吳思瑤領銜人張克晉未到場，台北市選委會拒收連署書。（記者廖振輝攝）

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