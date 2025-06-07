罷免顏寬恒差3500份！前綠委遭點名「事不關己」

「中二解顏」志工持續收集最後3500份連署書。（罷團提供）

2025/06/07 16:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷免藍委顏寬恒連署行動，罷免團體「中二解顏」透露距離連署補件門檻還剩3500份，政治評論人周玉蔲批評選區前綠委林靜儀一副事不關己狀，林靜儀並未回應，而台中市議員張家銨代解釋「政務官不方便」，正在持續衝刺連署盼補件過關。

中二選區近一週以來「進帳」500份連署書，「中二解顏」透露僅剩3500份，就可達到二階連署法定門檻30278份的130%安全門檻，待台中選委會公告、中央選舉委員會複查並公告補件日後，僅剩10天衝刺時間，目前仍是台中罷藍委選區缺最多的罷免區。

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「中二解顏」志工小彥說，全速往二階連署過關邁進，而發言人林宣宏強調，連署法定門檻的130%安全門檻為39362份，目標是衝刺到37777份，如果能夠再找出「想要寫，而不願意出來的選民」，就有機會達成補件目標。

由於罷免連署可能失敗，周玉蔲在臉書批評說，民團艱難投入，當初和顏對壘的民進黨立委落敗候選人（林靜儀），卻爽坐內閣閣員位子，一副事不關己狀，林靜儀並未回應相關批評。

張家銨強調，罷免連署由公民團體主導，政務官有公職且行政中立，團隊將在烏日、大肚及龍井區繼續幫忙送件，若連署份數沒衝上來，可能崩盤，要讓選民知道「連署還沒過關，很危險」。

民進黨台中市議員張芬郁表示，罷免是愛，連署護台，相信每個人用自己的方式在愛護台灣，對於三階罷免投同意票感到樂觀，因為太多人不敢出面留資料連署，而三階投票不記名會減少民眾的畏懼。

民進黨台中市議員林德宇說，這兩天還在跟「中二解顏」聯繫，在大罷免浪潮中志工非常辛苦，辦公室團隊都在盡最後努力，只要收到連署書就立即送過去。

民進黨台中市議員曾威，送繳罷免顏寬恒連署書超過4千份，被罷團封為「連署超人」，曾威說，選區特殊、選民怕顏家不敢出面，連署書是團隊「一戶一戶跑出來的」，服務處人員只要有收到見就會趕緊送去給大家，假日也會加班幫忙收件宣傳，中二選區勢必拚補件達成三階投票目標。

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