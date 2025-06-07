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    首頁　>　政治

    盧秀燕連嗆說3次「用肺發電」 彭啓明說話了

    環境部長彭啟明表示，一定保障市民健康，減少市區、國家污染量。（記者蔡淑媛攝）

    環境部長彭啟明表示，一定保障市民健康，減少市區、國家污染量。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/07 16:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕立法院藍白立委聯手通過2028中火無煤提案，台中市長盧秀燕日前在議會答詢時指，環境部長彭啓明叫大家不要講「用肺發電」，她偏要講並嗆說3次「用肺發電」，對此彭啟明今受訪強調，一定保障市民健康，減少市區、國家污染量，絕對會幫大家把關，請大家放心。

    彭啟明今天到台中參加世界環境日園遊會時表示，環境部的工作就是把各種工廠污染、各種煙囪排放量都即時傳到環境部的手機，環境部會密集監控，也嚴密監控所在地的空品，這陣子空品狀況好、有下雨，環境部會密切關注國人的健康安全。

    彭啟明指出，還有各種的污染源也必須一起關注，守護環境是環境部的決心，一定保障注意市民的健康，減少市區、國家的排放量，絕對會幫大家把關，請大家放心。

    彭啟明說，6月5日是世界環境日，今年主題「終結塑膠污染」，我們日常生活用塑膠太多了，希望能減少，鼓勵大家使用塑膠回收再製產品，減少塑膠袋用量，就是保護地球。

    彭啟明今天到台中參加世界環境日園遊會。（記者蔡淑媛攝）

    彭啟明今天到台中參加世界環境日園遊會。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕4日在議會答詢時指，環境部長彭啓明叫大家不要講「用肺發電」，她偏要講並嗆說3次。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕4日在議會答詢時指，環境部長彭啓明叫大家不要講「用肺發電」，她偏要講並嗆說3次。（記者蔡淑媛攝）

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