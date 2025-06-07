罷免吳思瑤2階送件被拒 四叉貓批賴苡任演戲搞情勒

「地動刪瑤」罷免立委吳思瑤團體7日前往台北市選委會送交連署書，備補領銜人詹嘉文（右二）與台北市議長戴錫欽（左二）、罷團召集人賴苡任（左一）等人表示，因為非領銜人張克晉親送，因此2萬7千份連署書遭拒收。（記者廖振輝攝）

2025/06/07 16:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案2階連署今（7日）截止，罷團「地動刪瑤」下午1點至北市選委會送件，因無領銜人被拒收。網紅四叉貓批評，「地動刪瑤」召集人賴苡任明知選委會不會收件，還是要演戲；此外，他也批評賴苡任情勒領銜人張克晉，要國民黨有種一點就重來一次罷免。

四叉貓今出席港湖除銹謝票遊行記者會，會前接受媒體聯訪表示，賴苡任昨天發布採訪通知，預設今下午1點送件，1點20分接受媒體聯訪，但有在關注罷免就知道，「送件最好只要20分鐘啦」！他說，賴苡任自己也知道選委會不會收件，還故意演一齣戲。

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四叉貓批，賴苡任下樓說選委會不收，數字愛怎麼喊就怎麼喊，他認為這齣戲也不要再演了，而且賴苡任還情緒勒索張克晉，說要等到5點，但罷團抄名冊抄到張克晉亡母，還抄了兩次，現在要人回心轉意，實在太情勒。國民黨要是有種，就重新來一次，不是號稱六成民意？

他說，賴苡任昨天晚上還去張克晉家，還說諒解對方，但張克晉不見得有原諒抄亡母名冊，賴還說諒解，根本就是癡和加上情勒。

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