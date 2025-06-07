手機管理座談會被扯青鳥 青民協：學生不應成為政治操作箭靶

立委范雲辦公室、一滴優教育協會及台灣青年民主協會，日前共同舉辦「校園行動載具使用原則學生座談會」。（圖取自范雲臉書）

2025/06/07 16:11

〔記者林曉雲／台北報導〕有關校園手機管理問題，立委范雲辦公室日前共同舉辦學生座談會，有議員指控「立委以公文指定學生參加」、「由特定團體安排青鳥赴立院」等，青民協今（7日）發聲明強調，指控內容與事實不符，亦完全忽略學生的主體性與現場的真實脈絡，學生皆自願報名，沒有任何政治立場，不應該成為政治操作的箭靶。

針對立委范雲辦公室、一滴優教育協會及台灣青年民主協會日前共同舉辦「校園行動載具使用原則學生座談會」，引發議員指控。青民協表示，該座談會的舉辦，源自於教育部於5月14日對外說明將於隔週預告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，引發大量學生與青年對政策內容、程序透明度的關注。

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青民協指出，作為長期倡議學生參與及兒少權益的組織，在政策正式預告前，認為應給予學生一個能夠表達立場與想法的正式場域，因此與范雲辦公室及一滴優教育協會決議共同主辦此次座談會，讓學生有機會能與相關單位直球對決。

青民協強調，參與座談會的所有學生皆為「自願報名」，並非由任何單位「指派」、「安排」或「動員」，青民協與協辦夥伴邀請學生代表、學生會幹部與關心教育政策的學生報名。參與學生來自全台多所高級中等學校，背景多元，包含不同學校型態、不同縣市，並非外界質疑是「特定政治立場」學生。

青民協也反控，將學生基於對公共議題的關心而主動參與的行動，簡化為「被動安排」或貼上特定標籤，忽略學生的主體性，也不利於社會對青年公共參與的正面理解。

至於外界質疑「為何公文在活動前一日發送」，青民協說明，整體座談籌備期極短，從主題確定、報名作業到行政溝通僅有數日時間，為保障學生權益並取得學校理解，由范雲辦公室向學校發送協助請假的函文，讓參與同學依各校請假規定辦理的證明文件，函文並未涉及「要求放人」或「強制出席」等指導性文字。

青民協強調，學生有權利關心自身受教環境、參與公共決策，這不該被質疑，更不應成為政治操作的箭靶，當一項關乎學生日常生活的政策即將推動時，爭取兒少表達與被傾聽的權利，不僅是對民主的實踐，更是社會對「兒童權利公約」最低限度的回應。

青民協呼籲回歸事實和政策本質，政治人物在批判與監督之餘，勿以刻板與偏見剝奪學生作為公民的基本尊嚴。

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