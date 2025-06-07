連署書差3000份 罷免立委吳沛憶失敗收場

今天是罷免民進黨立委吳沛憶二階連署截止日，罷團「憶事無成」下午至台北市選舉委員會送件，二階連署沒有達標。（記者廖振輝攝）

2025/06/07 15:40

〔記者林承鴻／台北報導〕今天是罷免民進黨立委吳沛憶二階連署截止日，罷團「憶事無成」下午至台北市選舉委員會送件，領銜人李孝亮表示，最後共收到1萬9831份，差了大概3000份，雖然沒有達標，但已經充分反映中正萬華民眾對執政黨的憤怒。

李孝亮一行人先將連署書送到選委會再下樓向媒體說明。李孝亮說，因為份數沒有達標所以沒有清點，剛剛從樓上拉連署書下來，心裡感慨「老驥伏櫪，志在千里」，雖然我們這一次沒有辦法達標，但他相信連署書已經充分反映了中正萬華民眾對執政黨的憤怒與不滿，他相信未來在反罷免的路上一定會走得更加順利。

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李孝亮透露，下週起位於萬華區的罷免吳沛憶總部將轉型成為反罷免基地，讓所有支持反罷免的年輕人，一起吃吃喝喝聊聊，一起幫助進行後續反罷免活動，希望無論年紀大小所有人都能一起來參與反罷免活動。

至於下一步要做什麼？李孝亮說他會重新找工作，罷免結束代表告一段落，看未來有什麼新的安排。他指出，反罷免是未來的重中之重，一定會借助這次罷免學習到的經驗，用在未來反罷免，不只是雙北反罷免，甚至是全台灣的反罷免活動，都會積極參與。

媒體詢問有無感受到寒蟬效應？李孝亮說，黨部被大搜索、大調查，寒蟬效應當然有，很多民眾跟他們說會出來投票，但不敢簽連署書 ，他再次呼籲大家要出來投下不同意罷免，守護真正好的立委，一起投下不同意罷免票。

此外，李孝亮也感謝藍營議員鍾小平送了1000多份連署書，並澄清他沒有在節目中指責鍾拿1萬多份連署書。另先前鍾小平說要將4800份一階連署書轉成二階，李孝亮說，他當然希望鍾幫忙，但也是迫於社會的寒蟬效應，轉的過程不是很順利，他還是感謝鍾小平對這次罷免活動的協助。李也說，如果他真的有搞垮國民黨的行為，相信今天青年軍不會站在他後面。

罷團「憶事無成」下午至台北市選舉委員會送件，領銜人李孝亮。（記者廖振輝攝）

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