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    罷免案投票 黃國昌：號召支持者投不同意票

    全國大罷免行動即將進入第三階段投票，民眾黨主席黃國昌7日表示，將號召支持者投下不同意票。（記者張協昇攝）

    全國大罷免行動即將進入第三階段投票，民眾黨主席黃國昌7日表示，將號召支持者投下不同意票。（記者張協昇攝）

    2025/06/07 15:54

    〔記者張協昇／南投報導〕全國大罷免行動即將進入第三階段投票，民眾黨主席黃國昌7日表示，該黨絕不會讓賴清德總統想走回一黨專政老路的企圖得逞，在民進黨發起的第三階段罷免行動，民眾黨絕對不會缺席，將號召支持者投下不同意票。

    黃國昌今出席民眾黨南投縣黨部主委交接典禮，針對媒體問及民眾黨前立委陳琬惠，在廣播節目中說不認同藍營現行的罷免行動，黃國昌表示，這是一種過度簡化的解讀，枉費委員是一個有智慧、深思熟慮的人，他也強調不要懷疑民眾黨的決心，該黨絕不會讓賴清德總統想走回一黨專政老路的企圖得逞，在民進黨緊接下來發起的第三階段罷免行動，民眾黨將號召支持者對民進黨的獨裁專制投下不同意票。

    黃國昌也指出，行政院長卓榮泰違法濫權，苛扣地方政府一般性補助款，民眾黨在第一時間即在立法院提出主決議，要求行政院補足地方政府的補助款，上週雖遭民進黨在財政委員會霸占主席台，意圖癱瘓議事進行，但民眾黨已將主決議逕付二讀，盼早日讓主決議生效，讓行政院苛扣地方政府一分一毫的補助款，都還給地方政府。

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