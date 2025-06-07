吳崢、梁文傑幫沈伯洋家中國生意辯護 國民黨：「經濟學零分」的荒謬發言

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

2025/06/07 16:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨立委沈伯洋父親被質疑賺紅錢後，民進黨發言人吳崢辯稱是中國廠商賺走沈父的錢，陸委會副主委梁文傑說沈家的貿易公司讓中國廠商賺錢，國民黨發言人楊智伃今日抨擊吳崢與梁文傑發表「經濟學零分」的荒謬發言，為沈伯洋父親在中國做生意辯護，根本是提油救火，笑死人！

楊智伃表示，吳崢硬拗「沈爸爸沒有賺紅錢，反而是中國廠商賺走了沈爸爸的錢」，這個意思是沈父做生意做得超可憐，專門送錢給中共廠商？這樣還不是「高風險統戰樣板」？而梁文傑更扯，稱沈家是貿易公司，跟中國廠商買貨再賣到厄瓜多，實際上是讓中國廠商賺錢，這意思是沈家賺不到錢？還是沈家是中共的慈善家？

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楊智伃強調，貿易能成立，必然要互利，「沒有中國貨，你怎麼賺到錢？難道沈家在中國進口零件，沒打算賺差價？做貿易做到『純虧損』還要幫中共廠商賺錢？沈爸爸這麼偉大，是中共的愛心贊助商？」

她嘲諷吳崢、梁文傑的「神邏輯」，「真的是從雙標護航變成無腦護航！沈伯洋父子更被兩個人害慘，從『抗中保台』變成『抗台保中』」？

楊智伃還說，沈伯洋、梁文傑等人平常最愛拿著顯微鏡檢視在野黨、學生、陸配、藝人、正當做生意的商人等普通老百姓，夠不夠「愛台」，夠不夠「反中」，有沒有被「滲透」的風險，結果遇到自己人，立刻變了一個姿態，證實他們的「抗中保台」只是口號，只是迫害國內不同意見人民的一把屠刀。

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