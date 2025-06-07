罷免案二階連署未達標 吳沛憶：往後仍將不分黨派努力服務

吳沛憶表示，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後她仍將不分黨派努力服務！（圖擷取自 臉書）

2025/06/07 15:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶2階連署送件今天截止，吳沛憶罷免案領銜人李孝亮說，連署數未達法定門檻；吳思瑤罷免案部分，須等領銜人張克晉現身台北市選舉委員會送件；對此吳沛憶表示，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後她仍將不分黨派努力服務！

吳沛憶在臉書PO文表示，將近半年被鎖定為報復罷免的頭號目標，也為地方帶來一些紛擾，讓大家替她操心了，​這段時間裡，很感謝許多不分黨派的里長情義相挺。有些藍營朋友被下軍令繳連署書，她對大家沒有任何責怪之意。

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吳沛憶指出，往後的日子，在地服務依然會秉持初衷不分黨派，不會有所改變，請不用擔心，她也要和簽下連署的朋友說聲謝謝，謝謝你們讓我知道還必須更努力，身處艱困選區，她面對的向來是挑戰，更沒有氣餒的權利，從基層開始作民代的7年，深知放下身段，用最大的誠意集結在地最大的合作，才能打破藩籬，不分黨派，不分階級貧富，盡力照顧到每一個角落。

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吳沛憶續指，在國會，她要求自己質詢一場都不能缺席。為地方持續爭取預算跟建設，教育、文化、交通、觀光，許多努力正要開花結果，捷運萬大線邁向最後階段、九號基地改建已經啟動、萬華車站改造即將開始，還很多任務正等待她去完成。

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吳沛憶直言，很感謝大家把中正萬華託付給她，看到有鄉親為她抱不平而哭泣，讓人不捨，她不擅表達情感，但大家的疼惜和關愛，會放在心裡很久很久，也會用更大的努力來回報，感謝一路陪伴的議員夥伴市議員劉耀仁、洪婉臻，有你們是吳沛憶的最大後盾，還要謝謝從不同縣市、地區自願來幫忙的志工，組成「守護正義小隊」，陪她走遍大街小巷，​有大家的支持，才讓溫暖繼續留在中正萬華。

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吳沛憶宣布，接下來，她會展開感謝之旅，親自向每位致上答謝，她仍相信愛能超越仇恨，只要我們夠熱愛台灣的這片土地，終有一天能牽起雙手，一起為守護台灣而努力吧！

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