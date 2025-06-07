領銜人未到！罷免吳思瑤送件北市選委會拒收 罷團盼張克晉「回心轉意」

「地動刪瑤」罷免立委吳思瑤團體7日前往台北市選委會送交連署書，備補領銜人詹嘉文（右二）與台北市議長戴錫欽（左二）、罷團召集人賴苡任（左一）等人表示，因為非領銜人張克晉親送，2萬7千份連署書遭台北市選委會拒收。（記者廖振輝攝）

2025/06/07 14:21

〔記者林承鴻／台北報導〕今天是罷免民進黨立委吳思瑤二階連署截止日，罷團「地動刪瑤」下午1點帶著2萬7290份連署書至台北市選舉委員會送件，但因領銜人張克晉未到因此遭到選委會拒收。備補領銜人詹嘉文表示，會在選委會等到5點半，希望張克晉回心轉意，讓他們能順利送件。

近下午1點半，詹嘉文與「地動刪瑤」召集人賴苡任、台北市議會議長戴錫欽、國民黨北市議員林杏兒、新黨北市議員侯漢廷等人，帶著20大箱共2萬7290份遭退件的連署書向媒體說明送件情形。

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詹嘉文表示，連署書共達2萬7290份，已超過法定門檻2萬6717份，但剛剛由他或連署人林杏兒送件都遭到台北市選委會拒收，因選委會表示必須由領銜人親自送件。詹嘉文說，現在必須等張克晉回心轉意，會在選委會等到下午5點半，期待張莫忘初衷、回心轉意，共同走完最後一哩路。

戴錫欽表示，要跨過二階連署門檻非常不容易。在寒蟬效應以及相關壓力之下，非常感謝所有志工努力堅持到最後一刻，會在選委會待到最後一刻，看看有沒有機會把二階連署送件。

詹嘉文說，選民的聲音不能被忽視，地方的努力不能被白費，行使民主的權利不能被沒收，若到下午5點半張克晉仍未到選委會送件，將尋求所有可能的法律途徑，先採取訴願或行政訴訟方式，爭取一切可能，達到最後送件的目標。

另外，賴苡任昨晚至張克晉住家樓下希望能說服張，但檢方要求賴不能和張見面。賴表示，昨天是最後一個晚上，盡一切可能去做，若最後有機會見到張而因此踩到檢調紅線，他也願意。

今天是罷免民進黨立委吳思瑤二階連署截止日，罷團「地動刪瑤」下午1點帶著2萬7290份連署書至台北市選舉委員會送件，但因領銜人張克晉未到因此遭到選委會拒收。（記者廖振輝攝）

今天是罷免民進黨立委吳思瑤二階連署截止日，罷團「地動刪瑤」下午1點帶著2萬7290份連署書至台北市選舉委員會送件。（記者廖振輝攝）

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