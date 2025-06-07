將出席徐巧芯座談茶會 吳靜怡：觀察地方真實氛圍與民意反應

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/06/07 16:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對公民團體發起的大罷免運動，國民黨立委們開始回到自己的選區積極回防，國民黨立委徐巧芯7日在區民活動中心將舉辦的活動，現場備有下午茶點還特別註明「盡情享用」，參加還送行動風扇。對此媒體人吳靜怡表示，她下午將以松信區里民的身份參加徐巧芯在復盛區民活動中心舉辦的下午茶座談，並觀察記錄第三階段罷免行動下，地方的真實氛圍與民意反應。

吳靜怡在臉書PO文表示，今天下午，她將以松信區里民的身份參加徐巧芯在復盛區民活動中心舉辦的下午茶座談；同時也以一名媒體新人的角色，觀察並記錄第三階段罷免行動下，地方的真實氛圍與民意反應 ，感謝徐巧芯大立委寄來的活動邀請單，讓在地居民有機會了解她未來的施政規劃與方向。

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吳靜怡指出，民主不是靜態的制度，而是一種不斷實踐的行動，每個人，都是這座民主城市的一磚一瓦，相信，寫下公民的參與和記錄，不是挑釁，而是理性互動的一環，希望透過每一場徐巧芯的公開活動，能化解她對我過去監督與發聲所產生的誤解與憤怒，也請徐巧芯夥伴們停止網軍和媒體對吳靜怡的攻擊和謠言散佈。

吳靜怡續指，雖然徐巧芯一路用惡女形象當道，相信今天她身份是用人民賦予權利而成為的民意代表，她應該會公平善待每位人民，作為一名佛教徒，也曾在道場學習靜坐，她始終相信「愛」是一切轉化的起點。

吳靜怡分析，現在越接近第三階段的投票，情資顯示可能將面對更多有系統的攻擊，甚至來自黑道、暗樁與境外勢力的威脅。這並不陌生，過去揭弊時也曾收到類似的警示。

吳靜怡直言，各位請別為她擔心，她胸前口袋承載中華民國的國旗，內勇心深藏著對民主的熱愛，愛的力量可以非常強大，而她，也將繼續用這份信念守護我們共同的自由與未來，公民朋友們，不需要也不必要害怕！大罷免，加油！

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