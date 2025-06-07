麥玉珍任民眾黨南投縣黨部主委今交接 藍白宣布加強合作

南投縣長許淑華（左3）、民眾黨主席黃國昌（左6），7日出席民眾黨新任縣黨部主委麥玉珍（左4）交接典禮，宣布兩黨加強合作。（記者張協昇攝）

2025/06/07 13:58

〔記者張協昇／南投報導〕台灣民眾黨南投縣黨部主委今（7日）舉辦交接典禮，由民眾黨不分區立委麥玉珍接任主委，國民黨南投縣長許淑華也出席，與民眾黨主席黃國昌致詞時均表示，兩黨將在各項議題與縣政工作加強合作，讓南投縣未來有更好的發展。

麥玉珍是來自越南的新住民，從現任南投縣議員的民眾黨首任縣黨部主委簡千翔手中接下主委一職，除了民眾黨主席黃國昌到場監交外，包括南投縣長許淑華及民眾黨立委林國成、張啟楷、中央委員蔡壁如等人均出席觀禮。

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許淑華致詞時表示，過去國民黨與民眾黨因被認為DNA不同，在各項議題難免有小吵小鬧，但為了讓國家未來有更好發展的遠大目標，兩黨攜手合作，像是財劃法修法通過後可為南投縣增加近138億元統籌分配款，就是藍白立委合作的成果。

許淑華隨後話鋒一轉批評賴清德總統上任後對國家沒有建樹，只會追殺在野黨，如無上限羈押民眾黨前主席柯文哲、發起大惡罷行動、甚至違法刪街減地方政府一般性補助款等，令人感到害怕。而黃國昌主席則在第一時間即站出來要求行政院必須補足對地方政府的補助款，因此為了國家整體發展及讓南投縣有更美好未來，縣府未來將對民眾黨縣黨部各項活動予以支持，並加強各項議題的合作。

黃國昌也指出，麥玉珍擔任立委第一年，即成功推動新住民基本法立法，且初生之犢不畏虎，在立法院不畏民進黨，由她接任縣黨部主委一職，期許讓民眾黨在南投縣發展越來越好。尤其展望2026縣市長選舉是重中之重，提供南投縣民更好的服務，民眾黨責無旁貸，未來也會與許縣長，在包括推動中興新村發展等各項縣政工作上加強合作。

民眾黨不分區立委麥玉珍（左），從南投縣議員簡千翔（右）手中接下縣黨部主委主委一職，由民眾黨主席黃國昌（中）監交。（記者張協昇攝）

民眾黨南投縣黨部主委麥玉珍（左4）上任，南投縣長許淑華（左3）、民眾黨主席黃國昌（左2）與民眾黨中央委員蔡壁如（左1）均出席。（記者張協昇攝）

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