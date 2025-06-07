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    成案宣告不受查對時限規範 中選會6/20開會審定首波罷免案

    中選會將於本月20日召開例行委員會，將審定首波罷免案。（記者李文馨攝）

    中選會將於本月20日召開例行委員會，將審定首波罷免案。（記者李文馨攝）

    2025/06/07 13:47

    〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免邁向最後投票的第三階段，地方選委會正在查對立委罷免案的二階連署，中選會將於本月20日召開例行委員會，將審定首波罷免案。依罷免案送件日推算，除了張智倫、林德福、林沛祥、馬文君、游顥等5案，其餘26件罷免案將於委員會前進入補件程序，或於當天委員會宣告罷免成案。

    根據「公職選罷法」第83條，選委會收到罷免案連署人名冊後，立委、直轄市長、直轄市議員、縣市長罷免應於「40天內」查對名冊。中選會表示，中選會委員本月依例安排20日開會，又首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限也以6月中旬前後結束者居多，將於該日開會審定。

    本報整理罷免團體二階送件日期，黃建賓、涂權吉5月1日送件、查對期限為6月10日；傅崐萁、游顥5月2日送件、查對期限為6月11日；呂玉玲5月3日送件、查對期限為6月12日；鄭正鈐、馬文君5月4日、查對期限為6月13日；葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、邱若華、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋5月5日送件、查對期限為6月14日。

    顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠罷免案5月6日送件、查對期限為6月15日；王鴻薇、李彥秀、賴士葆、洪孟楷、廖先翔；林思銘5月8日送件、查對期限6月17日；羅明才5月9日送件、查對期限6月18日；張智倫、林德福5月12日送件、查對期限6月21日；基隆林沛祥5月23日送件、查對期限7月2日。

    換言之，除了張智倫、林德福、林沛祥，以及完成補件的馬文君、游顥可能無法趕上本月委員會議審定，其餘皆可在此之前進入補件程序或成案宣告。

    本報詢問，中選會成案宣告是否不會受到查對期限的規範？中選會副主委陳朝建受訪表示：「是的」，有關立委、市縣長、市縣議員等類公職罷免案的正式宣告成案，依法由中選會宣告之；在正式宣告成案前，也要確定罷免案投票日期，相關作業準備自須就適法性、可行性等各項因素併同考量。

    以南投縣議員陳玉玲罷免案為例，該案於4月14日完成二階送件，依「公職選罷法」規定，縣市議員查對期限20天，因此地方選委會查對期限為5月4日，中選會於查對期限後的12天、5月16日召開例行委員會會議完成審定並宣布該罷免案成案。

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