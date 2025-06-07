駁斥「王滬寧密會台媒高層傳令」報導 《中國時報》發聲明

中國上月28日、29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。（擷取自國台辦網站）

2025/06/07 15:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導日前北京舉行「兩岸媒體人峰會」及「文化峰會」，多名台灣媒體高層應邀出席，還傳出中國全國政協主席王滬寧安排了一場閉門會議轉達習近平指令，對台統戰及宣傳「不要做表面功夫」，對此《中國時報》發出聲明，強調並無所謂密會，既無密會存在自無王滬寧親自轉達指示一事，其理自明，請相關媒體立即澄清不實報導，否則將被迫採取法律行動，以維護清白。

中國上月28日、29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。前國民黨主席洪秀柱、旺旺集團董事長蔡衍明、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、全國商總榮譽理事長賴正鎰以及作詞人方文山、歌手齊豫等近30人出席。

請繼續往下閱讀...

根據《上報》報導，在這場閉門會議中，王滬寧除了要求在場台灣媒體全面貫徹堅決「反獨」、「反對外來干涉」之外，更直接轉達習近平的2大指令，一是「對台統戰及宣傳不要做表面功夫」，二是「儘快拿出具體方案」，針對相關報導內容，《中國時報》今也發表聲明澄清。

聲明內容如下 一、兩岸關係複雜，交流互動有助彼此了解，這是中國時報長期的主張與堅持，今年參與兩岸媒體人峰會亦復如此。 二、大陸全國政協主席王滬寧5月27日公開會見參與峰會台灣來賓，兩岸媒體多有報導，會前並無所謂密會，既無密會存在，自無王滬寧親自轉達指示一事，其理自明。 三、新聞報導貴在真實，記者應善盡查證責任，此為新聞教育基本常識。既然媒體稱有所謂密會，應公布相關人事時地物，以昭公信；如無，即為不實，應向相關當事人道歉。 四、請相關媒體立即澄清不實報導，否則中國時報將被迫採取法律行動，以維護清白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法