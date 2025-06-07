中國又扯「一中」喊話我友邦瓜地馬拉 外交部：其他國家無權置喙

外交部。（資料照）

2025/06/07 13:01

〔記者方瑋立／台北報導〕我國友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷率團來台進行國是訪問事 ，中國外交部回應媒體提問老調重彈喊話瓜國「認清大勢、早日做出正確抉擇」，並一再散播「一中原則」謬論，妄圖破壞友邦與我國關係，外交部今（7）日發布新聞稿嚴厲譴責，強調我國與友邦間的外交關係，其他國家無權置喙。

中國外交部發言人林劍昨（6日）主持例行記者會，回應媒體提問時，宣稱一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。又老調重彈喊話瓜國「認清大勢，早日做出正確選擇」。

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針對中國一再散播「一中原則」謬論，妄圖破壞友邦與我國關係，外交部今天發布新聞稿予以最嚴厲譴責，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，致力維護兩岸現狀，但中方一再製造麻煩破壞區域和平穩定，此一客觀現狀是國際社會公認的事實。我國與友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

外交部強調，我國與瓜地馬拉於1933年即建立外交關係，時間遠早於中華人民共和國建政，雙方傳統邦誼已逾90年，台瓜互信基礎堅實，絕非任何扭曲事實的謬論所能撼動。

外交部指出，阿雷瓦洛此行訪台是以具體行動展現對台瓜邦誼的堅定支持，以及對兩國間合作日益全面而多元的期許。展望未來，台瓜兩國政府仍將持續相互扶持，共同在民主、自由和正義的道路上攜手同行。

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