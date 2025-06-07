小黨齊聚政院喊「不要中正路、不拜蔣光頭」政治受難者譴責卓榮泰

台灣基進等政黨團體今（7）日在行政院前舉行「中正路改名卓榮泰喊停，轉型正義不應有假期」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/07 13:37

〔記者李文馨／台北報導〕內政部擬推中正路改名引發地方反彈，行政院長卓榮泰也緊急喊卡。對此，多個政黨今（7日）偕政治受難者在行政院前共同召開記者會，高喊「不要中正路、不拜蔣光頭」等口號，呼籲政院履行歷史與法定責任。

台灣基進黨主席王興煥表示，中正路改名是「空間解嚴」，讓城市脫離威權幽靈，回到主體自由。依促轉條例，中央與地方皆有義務協力推動，但行政院卻以「非重要施政」為由選擇喊停，不僅卸責，更是否定民主轉型價值本身，他強調，轉型正義沒有假期，絕不能為了罷免大局而延宕這項歷史責任。

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時代力量發言人鄭宇焱說，全台威權遺緒未清，行政院卻對改名喊卡，延宕民主轉型，令人遺憾。他也批評，國民黨將其視為意識形態之爭，是反動修辭，呼籲政院履行歷史與法定責任，才能回應台灣的集體傷痛。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲指出，行政院人權處在今年的《轉型正義階段政策重點策進方案》中提到地景轉型，包括公共空間與地名的民主化。她說，卓榮泰有一部份說對了，中正路改名確實不是優先政策方向，但除了中正紀念堂的個案外，中央至今尚未提出針對全國威權地景的整體原則、處理標準與社會溝通機制。

綠黨批盧秀燕 威權遺毒政黨市長沒在反省

台灣綠黨共同召集人王彥涵表示，如果轉型正義連象徵層面的問題都不處理，就無法真正落實。對於台中市長盧秀燕認為政府「每天只會搞五四三」，她則認為盧作為威權遺毒政黨產出的市長，沒有在反省，對受害者家屬也毫無同理心；同時強調，行政院不能因為經費不足就停滯不前。

台灣獨立建國聯盟秘書長何浩明說，希望行政院重新思考、汲取教訓，不要因為中國國民黨的輿論操作就退縮。他指出，桃園捷運經過公民票選定下很多站名，但桃園市長張善政套用意識形態，改了很多站名並以「中正」開頭命名。

政治受難者呂昱表示，任何的困難都可以討論，但是卓榮泰粗暴的要求停止中正路改名，他們不能接受。他也質疑，卓榮泰作為國家政策領導的執行長，能夠違反總統賴清德三番五次、不斷宣示轉型正義的重要性、執行性的理念嗎，「卓榮泰需要被譴責」。

五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長王玉珊提到，促轉條例明文規定要去除威權象徵，但行政院長竟然不依法執政，表示中正路名並非主要施政決策，他們無法接受，「難道我們對加害者的懲處都無法冀望了嗎？」

台灣基進等政黨團體今（7）日在行政院前舉行「中正路改名卓榮泰喊停，轉型正義不應有假期」記者會。（記者叢昌瑾攝）

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