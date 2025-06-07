分析李在明勝選 吳靜怡：審判、世代與性別對立的韓國新民意！

韓國新任總統李在明。（路透）

2025/06/07 13:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民主黨候選人李在明當選韓國新任總統，並於4日宣誓就任。對此媒體人吳靜怡分析李在明的勝利是來自韓國民意對民主倒退的強力反彈，也是世代與性別矛盾下選民結構重組的結果，但也將面對一個極度分裂的社會，如何在「朝大野小」的國會優勢下，避免政治清算、真正走向朝野和解？

吳靜怡在臉書PO文表示，2025年的韓國總統大選，不僅是一場政黨輪替，更是一次韓國公民意志的爆發，在前總統尹錫悅發動違憲戒嚴令、最終遭彈劾下台的巨大政治風暴，共同民主黨的李在明成功入主青瓦台，這場選舉創下了自1997年以來最高的79.4%投票率，顯示韓國人民對國家前途的高度關切，李在明的勝利（49.42%），表面上是對前任政府的否定，但其背後，是由「審判威權」、「世代交替」與「性別對立」三股強大的力量交織而成，深刻地重塑了韓國的政治版圖。

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吳靜怡提出五點分析：

一、審判威權的民主海嘯

李在明提出「恢復韓國民主、清算戒嚴責任、終結內亂」為本次大選最核心的主軸，尹錫悅的戒嚴令，嚴重觸犯了韓國社會對民主價值的底線，勾起了人民對獨裁的痛苦記憶，因此，選舉從政策辯論，演變為一場「捍衛民主」的公民行動，選民投票並非全然出於對李在明的支持，而是用選票「審判」並懲罰踐踏民主的執政者，李在明陣營提出的口號方向，精準地承接了這股民意浪潮。

二、保守陣營的分裂與自亂陣腳

對手弱點就是李在明的機會，國民力量黨在尹錫悅下台後來不及切割並重塑形象，候選人金文洙始終難以擺脫「尹錫悅盟友」的標籤，更致命的是，前黨魁李俊錫另組第三勢力「改革新黨」參選，主張鮮明的「反女權」立場，精準切走了部分年輕保守派男性的選票，最終金文洙（41.15%）與李俊錫（8.34%）的得票相加雖接近五成，但選票的分裂，讓李在明未過半情況之下，輕鬆勝出。

三、李在明「非典型」的政治魅力

「非典型」特質與崛起之路，從土湯匙到汽水性格的草根逆襲，「土湯匙」象徵底層共鳴的奮鬥史，出身貧農，小學畢業即成為少年工，更因工傷手臂殘疾，讓他在階級深化的韓國傳統社會中，成為「最能理解庶民痛苦」的代表，讓現在陷入經濟困境中的年輕世代產生強烈共鳴，「汽水般」的硬派風格，嗆辣直接，一針見血，挑戰體制「不畏強權」的鬥士形象，完美地對接了MZ世代對真實與改變的渴望。

四、務實大膽而具體的政策：

李在明的「三大基本」政策為基本所得、基本住房、基本貸款，直擊民生痛點，他對青年就業與性別平權的特別關注，對比保守派的厭女言論形成鮮明對比，贏得了年輕與女性選民的信賴，承諾振興經濟與培育AI等新興產業則回應了多數民眾的認同，外交上，他主張「國家利益中心」的均衡路線，在中美間尋求自主平衡，避免過度依賴單一方，這套論述成為民眾認為符合現況穩定並未來發展。

五、利用數位擁抱韓國MZ世代的文化特徵：

MZ世代往往以具體議題而非意識形態或政黨來決定立場，他們許多人曾參與如燭光示威等民主運動，也透過線上發聲推動社會變革，展現出對不公不義的零容忍態度，李在明曾翻牆衝國會被封「戰神」，直播影片觸及近千萬，李在明陣營掌握數位時代的選舉法則，透過社群、DCinside、YouTube、懶人包等活潑方式，在社群媒體發動「空戰」，成功拉近與年輕人的距離，並建立起一支忠實的網路「手指革命軍」，這種靈活、貼近年輕人的數位策略，是他捕獲MZ世代選票不可或缺的一環。

吳靜怡總結，談到李在明勝選，就要理解本次選舉的關鍵變數——「MZ世代」（千禧世代與Z世代，約1980年代初至2010年代初出生者）的集體焦慮，MZ世代成長於韓國民主化與經濟繁榮之後，是教育程度最高、最熟悉數位科技的一代，然而，他們也面臨著極大壓力，經濟成長趨緩、階級依舊固化、房價高不可攀、青年失業率居高不下，深陷在「地獄朝鮮」的無限競爭（內捲）之中，這種社會背景，塑造了MZ世代獨特的政治特質：MZ 世代不再固定支持特定政黨，相較於老年人固定支持保守（國民力量黨）或進步（共同民主黨），年輕人更關注候選人形象與議題立場，還有高度個人化與分裂性：，他們的利益訴求非常個人化，這導致世代內部因性別、階層等議題產生嚴重分裂，而非形成統一的政治團體。

吳靜怡指出，李在明的勝利是來自韓國民意對民主倒退的強力反彈，也是世代與性別矛盾下選民結構重組的結果，他以史上最高得票數當選，背負著空前的期待，但也將面對一個極度分裂的社會，如何在「朝大野小」的國會優勢下，避免政治清算、真正走向朝野和解？如何在美中競爭、北韓核威脅及美國關稅壓力下，尋求平衡的外交策略，走出符合韓國國家利益的「自主均衡外交」路線？

吳靜怡直言，李在明主打「親民、清廉、出身基層」，因其強烈個人風格、敢言敢鬥、政策清晰而吸引不少青年與底層選民，贏得了一場「審判式」的選舉，但李在明及其家族卻同樣多次陷入開發弊案、家庭爭議，他接下來的每一步，都將受到選民更為嚴苛與理性的「期末式」檢驗，韓國的政治鐘擺暫時盪向了進步派，但這位「庶民總統」的挑戰才正要開始。

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