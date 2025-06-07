竹市兒童探索館停擺2年多欲拆「鱷魚嘴」 綠營諷高虹安難擺執政無能臭名

新竹市公道五路上的兒童探索館已停擺2年多，市府規劃拆除被外界戲稱是「鱷魚嘴」的球體景觀平台，綠營議員則諷涉貪停職的市長高虹安難擺執政無能臭名。（記者洪美秀攝）

2025/06/07 12:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市公道五路上的兒童探索館前身是世博台灣館，林智堅任內轉型規畫兒探館後，在工程完成近8成時與市府中途解約，涉貪停職的市長高虹安2022年底上任後，停擺2年9個月重啟規劃設計，並欲拆除兒探館球體上方、被藍白戲稱是「鱷魚嘴」的景觀平台，並要再花2億多改善，預計2027年底完工。

市議員曾資程痛批，高虹安團隊2年多乏善可陳的表現，市民從希望到失望，才有超過5萬人連署要罷免，唯有三階罷免投同意票，換掉涉貪無能的高虹安，才能讓市政重上軌道。

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新竹市文化局表示，兒童探索館2022年9月停工後歷經中途結算作業、現況評估案及規劃設計監造等過程，目前完成規劃設計監造案決標，由曾承攬桃園市立圖書館總館工程的郭自強建築師事務所團隊得標，規劃拆除兒童探索館原設置球體及5樓外伸平台結構，但會保留球體框架結構，預計再投入2億多經費重啟改善工程，期在2027年底完工。

曾資程說，高虹安上任初期強調要「清理前朝爛攤子」，但2年半過去，未見有效的轉型成果。將責任歸咎於前朝，始終以此為藉口掩飾自身無能。竹市作為全台人口最年輕、發展潛力強的城市，理應展現有為的施政作風，然從兒童探索館及國際展演中心等案可見，高虹安市府面對挑戰時的怠惰與失能，已成為市政推動的絆腳石。

市議員楊玲宜也說，高虹安早在2023年5月市議會考察藝文高地內的兒童探索館時，就說要重啟規劃設計招標作業，卻虛耗2年9月，歷經2任文化局長，直到罷免二階有5萬多市民連署，高虹安為挽回施政滿意度低迷吊車尾壓力，才重啟規劃案，更打臉其選前承諾會遵守財政紀律，欲追加2億多預算改善，把新竹人當盤子。如今不管是棒球場或關埔慈雲空橋、兒探館等工程都遙遙無期，不斷跳票。

新竹市議員曾資程批停職的市長高虹安近3年來市政一事無成，難擺執政無能臭名。（記者洪美秀攝）

新竹市議員楊玲宜批停職的市長高虹安近3年來市政一事無成，且政見不斷跳票，重大工程更是延宕重啟遙遙無期。（記者洪美秀攝）

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