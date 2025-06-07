開嗆國民黨青年軍 鍾小平：為了聲量完全沒規矩、打黨主席耳光

罷團領銜人賴苡任（左）、李孝亮（右）。（資料照）

2025/06/07 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有傳言稱國民黨內有許多不滿罷免吳思瑤團體召集人賴苡任頻頻衝聲量為自己的參選鋪路的聲音。國民黨台北市議員鍾小平日前在節目上開嗆國民黨青年軍賴苡任、李孝亮，稱他們為了聲量已經完全沒有規矩了。

網紅歷史哥日前批評鍾小平，這一區吳沛憶這麼爛那為什麼換不掉，最大的問題就是這一區的國民黨企圖心在哪裡嘛，現在是每個都被收押了嗎？莫名其妙，還要回頭怪罷團，他是為罷團申冤「做到流汗乎人嫌到流涎」，還在那邊講風涼話，不然先把1萬份的空白連署拿回來嘛，簽幾份啊？

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鍾小平在節目《新聞面對面》透露，「我是不是印了1萬份，給了5000塊給我們區黨部主委，他找人去我們一個里長在做印刷的，你歷史哥在媒體節目特別開個單元半小時罵我，說我怎樣。他跟李孝亮一起出來，說我汙了李孝亮1萬張空白連署，為什麼講這個汙衊我的話，我1張都沒有拿，你怎麼說1萬張，我錢付給區黨部，你們說我汙你的錢。」

鍾小平無奈表示：「黨內鬥可以搞成這樣，我覺得很誇張，我也不會提告，他是小人物，我管他們什麼歷史哥、地理哥，我不會跟他們計較，可是他們壞，壞到這個情況還要這樣鬥，這個黨怎麼了？你把朱立倫弄死弄臭，黨會比較好嗎？（朱立倫）當然要負一定的責任，可是主席被小鬼這樣打耳光，這個黨叫內政部解散就好，我這邊必須替黨跟朱立倫講一些話，都已經完全為了聲量，完全沒有規矩了你知道嗎？」

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