批簡舒培造謠洗錢和打電話騷擾柯建銘 羅智強提告求償200萬

國民黨立委羅智強告民進黨議員簡舒培造謠。（羅智強提供）

2025/06/07 10:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強日前遭民進黨質疑在立法院朝野協商時撥打電話給民進黨團總召柯建銘騷擾，羅前天申請通聯記錄澄清，並陸續對柯建銘，和指控他的民進黨立委王義川和陳培瑜提告。羅智強今天再宣佈，加告也造謠的民進黨議員簡舒培並求償200萬。

羅智強表示，三天兩頭在臉書催他告她的簡舒培，他已委請律師，遂了她的心願，告她兩個案子，各求償100萬元，合計200萬元。

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羅智強指出，上次有媒體配合罷團，拿他2022年宣布參選桃園市長時的政治獻金作文章。簡舒培加碼造謠，指他「假藉選舉募款」把政治獻金「轉到自己的基金會」、「把錢洗出去」。

羅智強說，這回媒體又與罷團合作，捏造炒作他電話騷擾柯建銘。簡舒培當然沒有缺席，他都已經公開澄清絕無電話騷擾一事，並對罷團、柯建銘提告，她卻還是執意要上造謠列車。

羅智強表示，簡舒培公然造謠說他：「居然會用這種沒有顯示的電話，故意去打斷人家講話」、「沒有家教，在國會殿堂居然用電話打斷人家發言」。

羅志強強調，民進黨造謠一條龍，罷團、綠媒、簡舒培造謠三位一體。簡議員真是造謠不可或缺的要角。「抱歉，簡舒培，讓妳久等了」，這麼愛造謠、盼被告，一案100萬，二案200萬，一個案子都跑不了。

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