罷瑤「不眠不休」今送件 四叉貓「分析賴苡任下一步」酸爆

林杏兒（中）送出5410份連署書，並宣布罷免吳思瑤二階達標。（林杏兒提供）

2025/06/07 11:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案今天截止，罷團召集人賴苡任昨與國民黨籍議員林杏兒宣布二階連署達標，不過由於領銜人張克晉已聲明退出，今天由誰送件仍不得而知。對此PTT網路紅人「四叉貓」昨日預告，7日賴苡任強行送件後，可能會在樓下開記者會作秀，張克晉只要再躲13小時就贏了。

罷免綠委吳思瑤案6月7日截止，林杏兒6日表示，身為在地議員自始就積極配合黨中央及罷團行動，最終成功送出5410份連署書，讓二階連署人數順利超越門檻。

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賴苡任說，目前連署與造冊兩線同步進行，芝山、石牌、北投等地仍有志工持續衝刺連署，6日收到林杏兒送來連署書，評估已達法定門檻，但仍希望繼續衝總數，呼籲支持者盡快將連署書送回罷瑤總部，團隊將不眠不休完成造冊，確保順利送件。

四叉貓昨日在臉書PO文表示，7日下午1點，賴苡任還是會強行上樓送件，然後他們在13時20分下樓開記者會，最好送件只要20分鐘啦！騙罷團沒送過件喔！笑死！賴苡任他們也知道北市府選委會不會收件，所以上樓演個20分鐘就能下樓開記者會作秀了。

最後四叉貓也向張克晉喊話：「張克晉加油，再躲13小時你就贏了，千萬不要發生意外。」

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