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    傳中方要求台媒對明年選舉展開情蒐 黃帝穎分析2違法情事

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/06/07 10:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上月底舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，據傳，中國全國政協主席王滬寧在接見峰會代表前，安排閉門會議，王滬寧會中轉達中國國家主席習近平指示，要求台灣媒體宣傳工作「不要做表面功夫」，要儘快拿具體方案。另有與會的中國中央官媒負責人明確要求，台灣媒體高層回台後，必須針對台灣明年地方選舉展開情蒐。對此律師黃帝穎表示，中國指示台媒情蒐選舉已踩法律紅線，牴觸兩岸條例及反滲透法。

    黃帝穎在臉書PO文表示，報載中國全國政協主席王滬寧在接見峰會代表前安排閉門會議，會中轉達中國國家主席習近平指示，要求台灣媒體宣傳工作「不要做表面功夫」，要拿出具體方案。另有與會的中國中央官媒負責人要求，台灣媒體高層回台後，必須針對台灣明年地方選舉展開情蒐。

    黃帝穎指出，中國指示台媒高層情蒐選舉或提具體方案，已踩我國法律紅線，後續有無台媒配合操作政治議題影響選舉或罷免，涉犯「反滲透法」最重處五年徒刑，值得密切關注。

    黃帝穎直言，反滲透法第4條「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助」介入我國選舉或罷免，違者處五年以下徒刑，兩岸條例第33條之1，媒體集團行為若和中共黨政軍合作，處行政罰。

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