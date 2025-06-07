習近平會見白俄總統 矢板明夫：倒台說法不成立、但健康說不定出問題

習近平在北京中南海會見了白俄羅斯總統盧卡申科。（法新社）

2025/06/07 09:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平近日結束對俄羅斯的國事訪問後，長達兩週未公開露面後，習近平4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，習近平既然出來會見外國首腦了，就說明他現在完全可以控制住局面，那些謠傳習近平要倒台的說法，是不成立的。

矢板明夫在臉書PO文表示，神隱多日的中國國家主席習近平6月4日上午在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。習近平邀請盧卡申科出席今年九月在北京舉行的反法西斯戰爭勝利80週年的閱兵。中國和白俄羅斯媒體都對這件事做了報導，但是，因為會談的場地，既不是人民大會堂，也不是釣魚台國賓館，而是在中南海內部的看似「習近平的書房」的地方，而且既沒有鮮花，也沒有國旗，很多人都認為有些奇怪。於是，就有分析人士指出「習近平可能已經大權旁落了。現在正在被軟禁，所以不能離開自己的家」。

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矢板明夫指出，甚至有人說，習近平的家在中南海的瀛台附近。而瀛台則是當年慈禧太后軟禁光緒皇帝的地方。所以，習近平已經被張又俠限制人身自由了...等等，其實，這種說法是完全站不住腳的。因為，如果習近平被軟禁了，那麼控制他的一方，絕對不可能讓他出面會見外國的首腦。因為那會出現太多不可控的因素。比如說，習近平可能在會談中突然求救，希望盧卡申科把自己帶到國外去避難，事情就會變得沒有辦法處理。因為，如此一來，盧卡申科就可能掌握到中國的最高機密，而中國當局又不可能扣押外國元首。一旦盧卡申科將習近平被軟禁的消息帶出國，事情就會變得極為複雜了。

矢板明夫續指，至於習近平為什麼在自己家裡招待盧卡申科？我認為最大的理由，是雙方都想營造出一種家庭聚會式的氛圍。因為盧卡申科的小兒子正在北京大學讀書。盧卡申科這次來，應該是來看兒子的，順道拜訪一下習近平，私下聊一聊俄烏戰爭的前景等敏感問題。

矢板明夫直言，所以，習近平既然出來會見外國首腦了，就說明他現在完全可以控制住局面，那些謠傳習近平要倒台的說法，是不成立的。至於軍頭接連失蹤或死亡，對習近平的權威來說當然有負面影響，但是並不致命。不過，習近平的面色確實很不好看，說不定是健康出了問題，據白俄羅斯媒體報導，白俄羅斯總統盧卡申科說：「這是一次小圈子裡的家庭聚會。既不是正式的，也不是工作上的，而是家庭聚會。」

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