為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    分析為何中共抹黑加劇 沈伯洋：中國目標可能會針對罷團

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/07 10:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體「大公報」近日指控民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣中國商品賺差價」後，中國國台辦昨進一步宣布對沈土城擔任負責人的兆億公司實施懲戒。對此，沈伯洋表示，一個政治素人有這樣的待遇，也真的是受寵若驚，中國說要干預大罷免。請罷團們真的多注意，這種對沈伯洋撲天蓋地的練兵只會越來越純熟，接下來很可能就是針對其他人了。

    沈伯洋在臉書PO文表示，這幾天一直在想中國為什麼忽然要打他？時間點、主題都很奇怪，不符合中國慣用的輿論戰，前幾天發文猜是中聯辦換人，新官上任三把火；但看到今天的報導，才恍然大悟：王滬寧在5月底下令要參加兩岸峰會的媒體強打「反獨、反外來勢力」，習近平親自交代的KPI，沈伯洋剛好中了這兩個標籤，應該就是這樣被選上吧。

    沈伯洋指出，所以中聯辦相關媒體先報紙全版開打，國台辦接手定調，台灣親中媒體再來一記 combo（還有一家還沒出招）。內容粗糙，像趕KPI一樣，連「洗產地」這種莫名其妙的造謠都敢加進來（這部分我們會提告）。

    沈伯洋續指，一個政治素人有這樣的待遇也真的是受寵若驚。感覺他製造了一堆新聞量，想黑中南美台商也好，攻擊家人也好，只想說：「我跟國民黨不一樣，我一貫主張赴中有風險，本就該管。我推的國安法案，加蔥管制立委家人，我也舉雙手贊成（雖然我爸已經六年沒去了）。我立場從來沒變過。」

    沈伯洋直言，只敢潑髒水、不敢修法的國民黨，才是真正的雙標、打假球，最後，請注意報導，中國說要干預大罷免。請罷團們真的多注意，這種對沈伯洋撲天蓋地的練兵只會越來越純熟，接下來很可能就是針對其他人了，「我會繼續努力坦。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播