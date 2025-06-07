分析為何中共抹黑加劇 沈伯洋：中國目標可能會針對罷團

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/07 10:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體「大公報」近日指控民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣中國商品賺差價」後，中國國台辦昨進一步宣布對沈土城擔任負責人的兆億公司實施懲戒。對此，沈伯洋表示，一個政治素人有這樣的待遇，也真的是受寵若驚，中國說要干預大罷免。請罷團們真的多注意，這種對沈伯洋撲天蓋地的練兵只會越來越純熟，接下來很可能就是針對其他人了。

沈伯洋在臉書PO文表示，這幾天一直在想中國為什麼忽然要打他？時間點、主題都很奇怪，不符合中國慣用的輿論戰，前幾天發文猜是中聯辦換人，新官上任三把火；但看到今天的報導，才恍然大悟：王滬寧在5月底下令要參加兩岸峰會的媒體強打「反獨、反外來勢力」，習近平親自交代的KPI，沈伯洋剛好中了這兩個標籤，應該就是這樣被選上吧。

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沈伯洋指出，所以中聯辦相關媒體先報紙全版開打，國台辦接手定調，台灣親中媒體再來一記 combo（還有一家還沒出招）。內容粗糙，像趕KPI一樣，連「洗產地」這種莫名其妙的造謠都敢加進來（這部分我們會提告）。

沈伯洋續指，一個政治素人有這樣的待遇也真的是受寵若驚。感覺他製造了一堆新聞量，想黑中南美台商也好，攻擊家人也好，只想說：「我跟國民黨不一樣，我一貫主張赴中有風險，本就該管。我推的國安法案，加蔥管制立委家人，我也舉雙手贊成（雖然我爸已經六年沒去了）。我立場從來沒變過。」

沈伯洋直言，只敢潑髒水、不敢修法的國民黨，才是真正的雙標、打假球，最後，請注意報導，中國說要干預大罷免。請罷團們真的多注意，這種對沈伯洋撲天蓋地的練兵只會越來越純熟，接下來很可能就是針對其他人了，「我會繼續努力坦。」

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