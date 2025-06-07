加州台灣同鄉會訪高雄 陳其邁:盼促台、美教育合作

加州台灣同鄉聯誼會會長儲錦琪與高雄市長陳其邁與就青年教育交流、台美產業合作等議題交換意見。（高市府提供）

2025/06/07 08:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕加州台灣同鄉聯誼會長儲錦琪率團拜會高雄市長陳其邁，雙方針對台美關係、高雄與加州各種合作可能性交換意見，陳其邁感謝僑胞長期挺台，盼聯誼會協助促成與加州各城市在教育及青年互動有更多合作機會。

陳其邁表示，高雄已從石化重工業城市轉型為智慧科技重鎮，吸引台積電、輝達、鴻海等進駐投資，也平衡台灣南北產業的發展。

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尤其高雄有機場、港口物流的基礎，透過產業轉型，建構半導體產業聚落，並發展人工智慧，期許成為台灣產業升級的關鍵樞紐。

陳其邁也認為，產業的國際分工合作是共創雙贏的永續之道，台灣在半導體等高科技產業及傳產製造業等都希望能加深與美國的合作，未來希望僑界牽線交流，為彼此帶來更多機會。

儲錦琪說明，聯誼會成立近50年，每年都藉由舉辦國慶升旗典禮，向當地傳遞台灣價值，凝聚僑界向心力，去年首度嘗試邀請台灣各地方政府提供市旗，獲高雄市政府率先響應，並在活動日看見國旗與市旗一同飄揚深受感動。

儲錦琪也介紹訪團成員活躍在文化、教育及經濟等不同領域，有同樣使命及期盼，希望培養更多年輕華裔走入政壇或進入政府參與公務事務，成為台美交流的橋樑，深化與美國地方政府的合作。

聯誼會多位理事則表達盼推動高雄與加州的高中或大學在教育領域合作交流，並以美國加州鑽石吧高中與高雄中學、高雄女中為姊妹校為例，每年推動互訪累積深厚友誼，希望促成兩地更多學生的文化交流。

陳其邁指出，高市府近年積極協助學校締結國際姊妹校、進行線上或實地訪問等交流，而市府在包含性別平等、道路交通、人權等各議題委員會，都廣納高中或大學學生參與，希望讓青年學子即早參與公眾事務，培養民主素養。

陳其邁也特別感謝加州台灣同鄉聯誼會在美國的長期貢獻，邀請僑團成員多回台灣、走訪高雄。

加州台灣同鄉聯誼會拜訪高雄市政府。（高市府提供）

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