政院修補助辦法地方跳腳 主計總處：因應新版財劃法

行政院主計總處提出修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引起地方反彈，不過，主計總處指出，修法非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，現正蒐集地方意見中。 （資料照）

2025/06/07 07:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕在行政院刪減地方補助款之際，行政院主計總處又提出修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引起地方反彈，不過，主計總處昨指出，修法非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，現正蒐集地方意見中。

主計總處6月2日發函給地方政府徵詢意見，並請地方政府於6日回覆。不過，台北市長蔣萬安表示，按照主總預計修法內容，會讓地方政府的補助款更不受保障、更受中央宰制。雲林縣長張麗善也批評草案內容模糊、程序倉促，將加重地方財政負擔。台東縣長饒慶鈴認為，突襲式修法影響縣市財政穩定。

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對此，主計總處解釋，「財劃法」修正後，提升地方財政自主能量，以今年中央總預算為基準計算，明年地方政府將增加3753億元的財源，分配後各地方政府都不會有財政差短情形，也有能力因應社福、教育等事項。

主計總處說明，財劃法修法後，中央給地方的一般性補助款，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」，因此一般性補助款該怎麼補助，需要地方政府意見。目前請地方政府研提意見，中央不會催促，仍會評估地方意見，待意見彙整後，再做評估。

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