總統級打臉！小草稱「綠營3元老」反對大罷免 釣出陳水扁揭真相

網紅「四叉貓」分享，疑似有小草假冒知名論壇PTT官方帳號，發文稱民進黨3位元老級人物「反對大罷免」，意外釣出前總統陳水扁留言吐槽。（資料照、圖擷取自Threads，本報合成）

2025/06/06 23:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮持續延燒，不少藍營人士甚至親自走訪基層，企圖挽回支持者的心。網紅「四叉貓」今（6日）晚間分享，疑似有小草假冒知名論壇PTT官方帳號，發文聲稱民進黨3位元老級人物「反對大罷免」，卻意外釣出前總統陳水扁留言吐槽，讓他直呼根本是「總統級的打臉」。

據了解，陳水扁昨（5日）在社群平台Threads發文，提到他與1981年第4屆台北市議員謝長廷、林正杰，被稱作「黨外三劍客」，同時連同康水木被封「四人幫」。然而，晚年移居台東的林正杰，在日前撒手人寰，讓他不禁感慨，「正杰兄先走一步，不勝悲慟！祝正杰兄在天之靈安息，全體家人節哀保重！」，該文曝光後，吸引各方熱議論。

請繼續往下閱讀...

另據「四叉貓」分享，有個疑似小草粉專偽裝成PTT官方的Threads帳號，在轉發陳水扁該篇貼文時，額外寫下「這3位創黨元老都反對大罷免」、「#大罷免大仇恨」等嘲諷內容，未料在今日上午11點多，被陳水扁親自留言打臉，「胡說八道，我支持大罷免大成功！」。目前該Threads帳號已將貼文刪除，不過早就有其他網友截圖保存畫面。

對此，網友們也紛紛留言吐槽，「這臉打的真響」、「總統級的海巡王」、「藍白真的很愛造謠欸」、「前總統認證の造謠粉專」、「當初不知道藍白瘋成這樣」、「黨外三劍客≠創黨元老吧？」、「林正杰最近掛了，他MD是觀落陰問到的喔？！」、「八掛待久了，想洗腦別人，卻把自己的腦洗了」、「小草們一直把林正杰叫成『民進黨創黨元老』，但是別忘了，林正杰後來去『統一促進黨』，變紅了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法