台南8連霸議員蔡淑惠涉貪恐政治路斷 謝龍介 : 藍營布局明年有答案

8連霸的國民黨台南市議員蔡淑惠。（資料照）

2025/06/06 21:36

〔記者王捷／台南報導〕國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉貪533萬，台南地方法院判處2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權3年，雖然傳出蔡放棄上訴，但台南地檢署仍將提起上訴。對於藍營可能失去一席議員，國民黨南市黨部主委謝龍介表示，接班人選將於明年上半年出爐。

蔡淑惠遭控在2010至2018年間，與3名助理共謀浮報薪資、虛設名單，詐領議會公費助理補助費，法院審理時，蔡承認犯罪，繳回全部不法所得。

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南院認為，雖涉案金額達533萬，屬貪汙治罪條例中得加重其刑的範疇，但蔡在偵查中自白，且已全額退還詐得款項，依法律規定給予減刑，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年，須接受法治教育課程並定期向更生保護會報到。

不過南檢檢察官對偵查中自白有意見，到底是檢方先掌握證據才自白，還是在未掌握證據前就自白，須要嚴格判斷，尤其在貪汙罪這類妨害職務罪中，應更謹慎處理，因此將依法提起上訴，交由二審審酌。

除非未來出現無罪逆轉，否則依目前的結果，國民黨在南區將失去一席議員，依公職人員選舉罷免法第70條規定，地方民意代表若出缺未達應選名額二分之一者，視為一般缺額，不予補選。蔡淑惠所屬第四選區共應選6席，未來若僅出缺1席，依規定不補選。

謝龍介強調，會聽取各方的聲音，也會尊重蔡淑惠議員的意見，已啟動評估機制，預計明年上半年提出接班安排。

現年58歲的蔡淑惠，曾連任8屆市議員，擔任台南市議會國民黨團總召多年，是市議會少數資深藍營議員之一。2019年代表國民黨參選第五選區立委，最終敗給民進黨林俊憲，回任市議會後仍活躍於地方基層。

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