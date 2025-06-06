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    首頁　>　政治

    中華鯤鵬會違反人團法 內政部宣布解散

    經民連日前召開記者會，揭露中華鯤鵬會配合中國統戰，牽線大學生赴中參與政治意圖營隊。（資料照）

    經民連日前召開記者會，揭露中華鯤鵬會配合中國統戰，牽線大學生赴中參與政治意圖營隊。（資料照）

    2025/06/06 20:59

    〔記者李文馨／台北報導〕中華鯤鵬會遭踢爆長期配合中國對台統戰，牽線台灣學生赴中參與具政治意圖的交流營隊。內政部表示，鯤鵬會未依法令及章程規定召開理監事會等，5月13日核予警告處分，並限於6月6日前改善，不過至今未報送會務改善文件，內政部依法核予解散處分。

    經民連日前指出，鯤鵬會課程中不僅以反送中運動為負面案例，警告台灣學生應「避免重蹈覆轍」，引導學員接受中國的政治體制與社會秩序，更納入《毛澤東文集》、統戰政策講解與社會主義制度相關內容，全面傳遞中國官方的政治觀。

    經民連也提到，鯤鵬會的營隊活動與課程內容，皆由中國各地台辦主導，學生僅需負擔機票費用，其餘由中方全額招待，屬於典型的「落地接待」模式。此外，鯤鵬會至5月27日仍持續在臉書下廣告，宣傳其暑期交流營，顯見主管機關尚無法嚇阻其行為。

    內政部表示，經查「中華鯤鵬會」未依法令及章程規定，定期召開理、監事會及會員大會，因違反人民團體法相關規定，內政部今年5月13日核予警告處分，並限期該會於6月6日前改善；不過該會迄今均未報送會務改善的文件，因此內政部依據「人民團體法」第58條規定，核予該會解散處分。

    內政部表示，近來中共統戰組織藉我國人民團體名義，招攬學生赴中交流、進行統戰行為，利用我國民主自由的結社精神，進行統戰活動，提醒國人參與中國相關的活動，務必謹慎小心，避免成為統戰棋子，損害我國主權尊嚴。

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