敬告藍委勿以濫訴手段對抗公民 桃一、三、四、六選區罷團聯合聲明

桃園罷團指出，國民黨打算以大量訴訟手段，對付相對弱勢無資源的罷免團體與志工，讓公民心生恐懼，影響大罷免行動。（桃園第一、三、四、六選區罷免團體提供）

2025/06/06 20:46

〔記者黃政嘉／桃園報導〕遭連署罷免的國民黨立委陸續對公民與罷團提告，例如台北市立委羅智強告罷團「大安強強滾」造謠他以「無聲電話」騷擾立法院民進黨團總召柯建銘。桃園第一、三、四、六選區罷免團體今天發出聯合聲明，要6區藍委未來勿用類似手段對付罷團志工，影響大罷免行動。

第一選區「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭領銜人陳曉煒說，今天全國18個罷團齊聚台北市松山區南京東路街頭，聲援「山除薇害」唯一1面罷免看板被迫拆除，罷團公民團體擁有的資源明顯遠不如藍委，且據桃園罷團了解，國民黨也打算以大量訴訟手段，來對付相對弱勢無資源的罷免團體與志工，讓公民心生恐懼，影響大罷免行動，因此透過聯合聲明，向桃園市藍委打預防針。

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據了解，目前桃園6區罷團幹部都未收到相關藍委提告的法律手段；第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷免立委魯明哲領銜人羅怡雯說，聯合聲明是為了呼應北部藍委到處提告，搞得罷團志工心裡很有負擔，無法好好進行罷免，但這種方式對立委的高度來說，並非合適面對罷免聲浪的方法，因此透過聲明提醒桃園藍委，別犯台北藍委的錯誤。

陳曉煒說，公民團體行使罷免權利，是正正當當且合法合憲，身為民意代表，除了代表人民發聲，也該接受選民最新民意的檢驗，這是民主政治的基礎原則，但這些立委卻不願正視民意，改過自省，用自己的表現證明其適任立委之價值，反倒以汙衊、抹黑、造謠手段，隨意興訟攻擊百姓，並煽動仇恨，斥之「社會邊緣人」、「福壽螺」等詞語，激化其支持者情緒，進而造成衝突不斷。

罷團呼籲，國民黨立委不要浪費司法資源，用濫訴手段對付人民，應該要好好用自己在立法院的表現，來贏回失去的民心，如繼續漠視民意、浪費司法資源，只會加劇人民反感，最終面臨自作自受的苦果。

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