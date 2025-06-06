張立齊被註銷台灣身分竟質疑濫權 陸委會：別挑戰政府執法決心

在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，持用中國定居證被註銷台灣身分。（圖取自華僑大學官網）

2025/06/06 20:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，因持有中國定居證而被註銷台灣身分，張立齊質疑政府非法行政濫權迫害，陸委會今晚呼籲，「少數人不要心存僥倖，挑戰政府執法決心」。

張立齊去年響應中國融合發展政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人，陸委會昨宣布廢止張立齊的台灣身分。對此，張立齊昨晚反擊，「這是兩岸條例沒有明確規定的事情，政府非法行政濫權迫害」，他並稱，「大陸真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人。」

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陸委會晚間強調，台灣民眾在中國設有戶籍、申領持用中國定居證、身分證或護照，都是違反兩岸條例規定，只要經主管機關查證屬實，政府一定會落實法律註銷台灣身分，「少數人不要心存僥倖，挑戰政府執法決心」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨在例行記者會說明，經過清查，張立齊已在2024年領用中方的定居證，確認過後已經廢止他的台灣身分，「未來若要來台灣，必須要依照兩岸條例相關規定申請入境許可，並經過同意，才能入境」。

陸委會4月16日發布解釋令指出，若台灣民眾持用中國定居證，那就違反兩岸條例第9條之1的規定，即「不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，依規定將取消台灣身分。

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