卓榮泰表揚水利傑出貢獻人員 余範英獲終身成就獎

經濟部水利署表揚全國水利傑出貢獻人員及團體，行政院長卓榮泰（左）頒發「終身成就獎」給余範英（右）。（記者陳建志攝）

2025/06/06 20:32

〔記者陳建志／台中報導〕經濟部水利署今天表揚全國水利傑出貢獻人員及團體，行政院長卓榮泰向全國水利從業人員的辛勞表達感謝，並向「終身成就獎」得主余範英，以及大禹獎、水利事業貢獻獎，及水利績優貢獻獎得主等獲獎人員和單位，致上最高敬意。

經濟部水利署今天在台中舉辦「韌性水利，水漾台灣，表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮」，卓榮泰表示，水資源對於台灣來說非常重要，肯定今天所有獲獎人員和單位，「缺水時要找水在哪裡？水太多時要讓大家免受水患之苦」，強調水利人的辛苦不是在「心頭」，而是在每個人家中的「水龍頭」，每一滴都彌足珍貴，長期以來台灣一直在找新的水源，避免水的浪費，並防止惡水侵擾家園。並說以前大禹治水是「三過家門不入」，現在則是「好水要入戶，惡水要離開」，政府也積極透過「新治水、新供水、降漏水」三大策略具體落實。

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卓榮泰強調，水資源利用、水質改善、水土林保育及系統性治水，都是未來重要的水利工程，也是國家重大的政策。因應美國關稅政策的調整，政府期待許多國際大廠及台商能夠根留台灣、投資台灣，因此「水、電、土地、人才、人力」相當重要，尤其水、電不僅是國家重要的民生戰略物資，更是產業發展的基礎條件，期待經濟部水利署、自來水公司及各地方水利單位，能按照所規劃的預算及期程，適時、充分地完成各項工作，讓台灣水資源的利用更向前跨入到新的階段。

卓榮泰今天頒發「終身成就獎」給余紀忠文教基金會董事長余範英，她長期關注台灣水資源永續發展，親自走訪第一線瞭解地方所面臨的水資源、洪澇災害議題，以其媒體人的使命感與影響力，邀集關注水資源、環境生態的各界專業人士為環境及國土把脈，並成立河川保護小組，促進中央政府與地方政府、民間團體的對話。

另外，也致力於提倡或推動各項水議題及環境永續發展，包括促成國土計畫法、濕地保育法及氣候變遷因應法等法規立法，並推動河川環境保護、水資源保育與水文化教育活動，深入各級學校，讓學童、民眾認識水價值的重要性。

今天另有5人獲得「大禹獎」，分別為農業部農田水利署嘉南管理處王志誠處長、台灣自來水公司吳振榮副總經理、經濟部水利署連上堯前總工程司、台北市政府陳世浩技監、國立成功大學水利及海洋工程學系詹錢登院長；另水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎等共22位產官學界傑出人士獲獎。

此外，也表揚第5屆「全國水利工班職人大賞」的模板職人李瑋婕、泥作職人黃丞佑、石工職人邱國村等3人及6個優良工班。

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