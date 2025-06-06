3階暖身!台中罷團推「罷免一條龍」 路口舉牌下架不適任立委

台中市區3罷團以創意歡樂方式，推出「罷免一條龍」宣傳投下同意罷免票。 （記者蘇孟娟攝）

2025/06/06 20:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕替大罷免三階投票暖身，台中市罷免國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等3個罷團，晚間聯合出擊推出「罷免一條龍」行動，在台中市文心路10處路口，出動近七十志工站路口舉牌，向民眾宣傳3階投票投下同意罷免票，下架國民黨不適任立委。

包括中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」及中六「敲羅行動」等罷免「台中藍委F3」3罷團今利用下班時間，在台中市文心路自河南路到永春南路段共10處路口，各有志工以旗幟、標語等型式，串連成「罷免一條龍」，向往來車潮人流宣傳「同意罷免」投票。

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有志工高舉一排逾200公分的大旗幟宣傳，也有志工穿上恐龍裝、鯊魚裝活繃亂跳宣傳罷免，也有志工只是靜靜舉著寫有同意罷免的字牌宣傳，因逢下班時間，不少人在停等紅綠燈時，還是會注意罷團行動。

中四罷團發言人高凡璽指出，今天聯合行動10個路口共有近70名志工自動出動，站在路口向民眾宣傳同意罷免投票，並用創意快樂的方式展現，讓大家更願意理解罷免不是政治，是關係到每個人的生活事。

中五罷團發言人「台灣衣美局」也指出，這場「罷免一條龍」活動，公民團體盼用愛與和平的方式，傳達愛台灣及愛這片土地的心意，盼大家一起行動，下架不適任立委，讓台灣可以更好。

中六罷團發言人EVA指出，預估中選會約在10天後可望陸續公布台中可以進入3階投票的選區，中4、5、6因地理位置接近，已啟動聯合作戰模式，未來將攜手陸續推出行動，串連力量讓更多民眾共同關注並支持罷免大成功。

今日除了往來民眾注意罷免行動外，更有住大里區的民眾特地在現場駐足了解罷免行動，因該區是民進黨立委何欣純，沒有罷免行動，民眾說，盼到現場提供罷團精神支持，更盼大罷免大成功。

中五罷團高舉一排逾200公分的同意罷免旗幟，向人流車流宣傳投下同意罷免票。（記者蘇孟娟攝）

罷免一條龍站路口舉牌，吸引停等紅燈者目光。（記者蘇孟娟攝）

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