兩岸關係低迷！金門、廈門海洋日「隔海」放流魚苗

金門縣副縣長李文良（右二）率縣府產業發展處處長李銘培（右一）及水試所所長李佳發（左一），會合縣議會第三小組召集人議員洪成發（左三）、副召集人議員王國代（左二），共同執行魚苗放流作業。（記者吳正庭攝）

2025/06/06 19:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣水產試驗所響應「世界海洋日」，今天由副縣長李文良領軍，與縣議員洪成發、王國代攜手放流黑鯛、黃鰭鯛、鳳螺等共計16萬尾魚苗，期盼海洋資源永續、生生不息；不過，兩岸氣氛低迷，以往金門、廈門船隻在海中線匯集、併靠、施放魚苗的盛況不再，金門方今年只在金烈海域辦放流。

聯合國為喚醒世人對海洋的認識、保護及永續利用，2008年12月5日通過決議，2009年起指定6月8日為「世界海洋日」。金門縣水試所循往例，提前在6月6日前往海上執行魚苗放流，往年施放地點在金廈海域中線附近，今年僅在金門海域辦理。

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金門縣副縣長李文良率縣府產業發展處處長李銘培及水試所所長李佳發，會合縣議會第三小組召集人議員洪成發、副召集人議員王國代，共同完成黑鯛3萬尾、黃鰭鯛3萬尾、鳳螺10萬粒共計16萬尾魚苗的放流任務。

水試所表示，2015年起開始執行魚苗放流活動，10年來配合世界海洋日共放流145萬尾魚苗，以金門海域自然分布的在地種為原則，包括午魚、鱸魚、七星鮸、黑鯛、黃鰭鯛、平鯛、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹、象牙鳳螺，期盼推動金門漁業資源永續發展。

這項兩岸共同響應聯合國永續發展目標，已形之有年的共同放流活動，除2020年、2021年因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情暫停，就連去年「0214（中國快艇越界金門海域翻覆案）」事件，兩岸關係緊張之際都未曾停過，仍由金門水試所與中國廈門市海洋發展局共同放流；今年在「某種默契」下，改為雙方各自辦理，讓參加的議員也感到氣氛「有些不一樣」。

對於兩岸今年為何沒有雙船同點併靠辦理放流？李文良沒有正面回答，只是低調表示，以目前兩岸的氛圍「順順的走就好」；議員洪成發、王國代一致指出，放流有助海洋生機盎然，應該少一點政治，也向兩岸政府呼籲，期盼來年仍能看見兩岸攜手，共同為海洋生態永續繁榮努力，相信「兩岸共護一片海」的共識不會改變。

金門縣副縣長李文良（右四）等人，共同執行魚苗的放流作業。（記者吳正庭攝）

金門縣水產試驗所響應「世界海洋日」，在金烈海域辦理16萬尾魚苗放流作業。（記者吳正庭攝）

金門、廈門去年船隻「併靠」辦理放流，今年因時局變化，雙方在各自海域辦理放流。（資料照，讀者提供）

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