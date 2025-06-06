國安會祕書長吳釗燮訪德國 順訪比利時晤歐洲議會議員

國安會祕書長吳釗燮訪問德國柏林，順訪比利時布魯塞爾。（資料照）

2025/06/06 20:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕國安會祕書長吳釗燮去年9月訪問捷克出席全球安全論壇（GLOBSEC）發表演說，今年再度訪問歐洲地區，出席德國柏林出席論壇，順訪比利時布魯塞爾，期間與歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、兩位歐洲議會總務長柯契夫（Andrey Kovatchev，友台小組第一副主席）及蕾斯曼（Miriam Lexmann）與歐洲議員茱娜薇（Rasa Juknevičienė，立陶宛前防長）等涵括5個歐洲議會黨團、10個歐盟會員國共13位重要議員座談，並與比利時重要智庫學者對談互動。

吳釗燮在社群平台X發文，證實這次訪問德國是應德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund, GMF）邀請，6月4日出席基金會印太計畫舉辦的第8屆「台灣三邊論壇」（Taiwan Trilateral Forum），發表開幕專題演說，與計畫主持人葛來儀（Bonnie Glaser）對談，與會人士包括來自台灣、美國、歐洲的專家學者及政策圈人士等。

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吳釗燮在演說中提到，這是他在相隔多年後，再度造訪德國柏林，特別感謝德國政府促成訪問，期盼此次到訪柏林成為一個示範，能為台灣開啟更多國家的大門。

涉外人士指出，這也是近年來國安會祕書長訪問德國的首例。

吳釗燮在柏林期間，也會晤德國國會跨黨派議員，如國會友台小組主席、基民黨議員魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、綠黨共同主席布蘭特納（Franziska Brantner）、基社黨議員希爾伯宏（Thomas Silberhorn ）等9位國會議員，並與德國重要智庫學者交流。吳釗燮也順訪比利時布魯塞爾。

涉外人士說，吳釗燮在德國及比利時訪問交流期間，由於全球面臨共同挑戰的時刻，如俄烏戰爭、中國對印太乃至歐洲之脅迫與滲透加劇，歐洲議會議員、德國國議員及專家學者均十分關切台灣在應處中國軍事脅迫、網路攻擊、錯假訊息、法律戰、混合戰的經驗，尤其關注海纜破壞議題，並期盼與台灣加強交流合作，共同應對威權擴張的挑戰。另外面對俄烏戰爭改變戰場型態、無人機及AI蔚為主流，歐洲友人也尋求拓展與我國在相關領域之合作空間。

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