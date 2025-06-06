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    港人在台定居核准近8成 陸委會：高於主要援港國家

    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    2025/06/06 19:16

    〔記者鍾麗華／台北報導〕有在台港人批評政府相關政策，令港人在台定居困難重重，陸委會今強調，2019年反送中迄今年4月底，計有9815名港人獲准在台定居，核准率高達78%，遠高於主要援港國家。政府研擬在現行港澳人士來台居留制度中，增加「長期居留」規定，以因應港澳情勢鉅變。

    陸委會晚間發布新聞稿，再次說明港人在台居留、定居政策。陸委會指出，居留和定居為不同階段，且部分居留事由，如就學、工作、傳教弘法，僅能在台居留。以就學事由來說，在學學生即占了居留人數的最大宗，需要畢業後留台工作滿一定期間並符合一定條件，才有申請定居之資格。居留、定居在不同階段、不同事由、申請時間等規範均有差別，兩者人數不能直接比較。

    陸委會說明，依內政部移民署統計從2019年「反送中」起，至今年4月底，共有9815名港人獲准在台定居，核准率高達78%，對照加拿大約7000餘人獲核救生艇計畫、澳洲約1000餘人申獲永居特別通道，台灣的人數、核准率均遠高於主要援港國家。

    陸委會指出，對於港人定居申請案件，主管機關根據佐證資料及實地訪視等事實查核及應處，並基於人道跟善意，針對部分有疑義或資料尚不齊備的定居申請案件決定「暫予保留」，並給予個案半年或1年補充說明或補正文件的機會，倘申請人已依主管機關提示補正相關文件，可即時提出申請，主管機關會優予處理、加速審查。

    陸委會也提到，目前政府研擬在現行港澳人士來台居留制度中，增加「長期居留」規定，主要是因應近年來中共對港澳的影響與掌控日深，對台滲透統戰力道加大，以及中國人士移居港澳致其人口結構變化等，有必要強化台灣自身的防禦力量與全社會韌性。

    陸委會強調，在人流管理上，透過「長期居留」制度增加觀察期，確保國家安全及社會長治久安，同時與外國人及中國大陸配偶制度衡平，「相信對於真心來台、留台發展者，也會願意一起守護彼此的家園」。而政府一定會有相應的配套措施，請目前已經在台居留的港澳朋友放心。

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