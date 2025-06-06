93萬高雄人「罷韓」5週年 民進黨期許：換全台灣人找回光榮

2020年6月11日，韓國瑜在高雄市長任內最後一天上班日，於再見音樂會上頻頻拭淚。（資料照）

2025/06/06 19:53

〔記者陳政宇／台北報導〕今（6）日適逢前高雄市長韓國瑜罷免案屆滿5週年，成為首位遭罷免地方首長。民進黨青年部回顧當年93萬高雄人用罷免選票光復高雄，現在換全台灣人找回光榮；呼籲再次用公民凝聚的力量，下架立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁的萬惡結盟，找回民主運作、理性審議的台灣國會。

民進黨青年部今透過臉書表示，2018年，韓國瑜以浮誇民粹的政見當選高雄市長後，不只政策無法兌現，更禁不起權力的誘惑，市長做不到一年就烙跑選總統。高雄市民失望透頂、展開罷免連署，因為高雄要的是一位負責、有能力的市長。2020年6月6日，高雄市民以93萬9090張罷免同意票，將信口開河的市長淘汰出局，讓他做個快樂的高雄市民。

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青年部說，從那時至今的高雄，不只演唱會經濟蓬勃發展，輝達、超微等國際企業，更是競相投資，讓港都不只是港都，更是人文與科技蓬勃發展的大都會，「高雄人已經找回他們的光榮，現在換我們為全台灣人找回光榮」。

據此，青年部盤點，2024年韓國瑜成為立法院長，卻一點也沒有國會大家長的風範。不只多次違反程序正義，沒收立委的討論和發言時間，還屢屢配合傅崐萁，在朝野未達共識前，將多部具有爭議的違憲法案，排入議程審查，甚至突襲表決。

青年部強調，在韓國瑜當院長的國會，更通過選罷法、財劃法、憲訴法等違憲亂政法案；堂堂立法院長不應該遵守議事中立嗎？為何自甘墮落成為傅崐萁的小弟？這個夏天，讓大家再次用公民凝聚的力量，下架韓傅的萬惡結盟，找回民主運作、理性審議的台灣國會。

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