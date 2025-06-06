曾嗆警「我爸副市長」！蕭家淇兒蕭唯丞 差20歲姊弟戀、鹹豬手爭議多

蕭唯丞曾因不滿在一中商圈違停被開單，衝警所怒嗆「我爸副市長」。圖為一中商圈。（記者許國楨攝）

2025/06/06 19:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市前副市長蕭家淇的二兒子蕭唯丞，14年前曾因與38歲補習班女老師爆出相差20歲姊弟戀，被媒體封為台版「魔女的條件」男主角。也曾因違車停車被開單，衝警所怒嗆沒想到「我爸副市長」，引發爭議。未料風波未止，如今又被爆出涉強制猥褻案，再度登上社會版面。

18歲時還是大一學生的蕭唯丞，當年在劉毅英文補習班上課，卻與阮姓班主任熱戀，兩人相差20歲的戀情轟動一時。當時擔任台中市副市長的蕭家淇聞訊後震怒，直接打電話向補習班抗議，甚至放話「願用生命捍衛兒子」，堅決拆散這段感情，最終阮女被迫離職，戀情收場。

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原以為風波告一段落，2022年底，蕭又在派出所上演「我爸是副市長」的戲碼，當時他因在一中商圈違規停車被開單，氣沖沖跑到派出所拍桌叫囂，要求開單員警「編號2273」出面說明。當員警建議可事後申訴時，蕭卻不依不饒，還把身分證往桌上一甩，高聲嗆聲：「看一下身分證父母欄，我爸是副市長蕭家淇！」

雖然事實上，蕭家淇當時早已離開副市長職務多年，影片曝光後，民眾直呼傻眼，警方並未因對方的「背景」而有所妥協，依法處理。針對此事，蕭家淇先是坦承影片中的男子確為其子，後來又表示「無法確定」，最終僅低調回應「不回應，謝謝」。

如今蕭唯丞又爆出桃色風波！一名女子指控，蕭唯丞以周杰倫演唱會門票及台北W飯店住宿為餌，邀她北上「同住保證不侵犯」。未料當晚卻遭到鹹豬手襲胸。女子氣得提告，案件目前偵辦中，而面對指控，蕭唯丞否認到底，強調已向警方說明真相，願意接受司法調查。

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