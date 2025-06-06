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    文山焚化爐更新停擺!蔡耀頡、曾朝榮轟「用肺燒垃圾」空污比中火嚴重

    議員江肇國、蔡耀頡、曾朝榮、張家銨、蔡成圭（右起）批盧市府改建文山焚化爐還卡在發包流程、停擺六年。（記者蔡淑媛攝）

    議員江肇國、蔡耀頡、曾朝榮、張家銨、蔡成圭（右起）批盧市府改建文山焚化爐還卡在發包流程、停擺六年。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/06 18:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕屢因台中火力發電廠摃上中央，議員蔡耀頡、曾朝榮今批盧秀燕把中火當成台中市唯一的空污來源，但中火在空品標準的3項指標污染物含量，根本低於中市3座焚化爐，中火減碳600萬噸，文山焚化爐更新卻還卡在發包流程、停擺6年，「用肺燒垃圾」，再標不出去環保局長下台。

    蔡耀頡表示，盧市府似乎只把中火當成台中空污來源，但環境部數據顯示，台中空品改善有達標，尤其中火在空品標準中的氮氧化物、氯化氫（鹽酸）及硫氧化物含量數值，遠低於台中市3座焚化爐，排放污染最少，中火10年來排放減碳600萬噸，文山焚化爐更新卻停擺。

    蔡耀頡再指，中火減煤、改善空污，但文山去年發包改建工程，還卡在發包流程、停擺6年，前市長林佳龍原來已經規劃好卻取消，文山焚化爐卻延宕6年，局長說去年底要發包，隔了半年又延宕，之前也卡中火的燃氣機15個月，懷疑市府是否真心要改善空污。

    曾朝榮也說，每次到選舉，台中市就會發生中火事件，盧秀燕選市長炒做中火議題，但文山焚化爐過去在更新計畫跑全國第一，現在是最後一名，去年環保局長信誓旦旦稱年底發包，拖到今年2、3月，後來說快發包了，現在又延至8月。

    環保局長陳宏益表示，文山焚化爐一年排放9公噸的二氧化硫，中火卻3000多公噸；文山焚化爐已經上網招標公告日，8月25日結標，上週招商說明會也有2、30個廠商，發言踴躍，招商公平、公開。

    盧秀燕表示，文山焚化爐原來的方案只有修繕，就像把老舊機車拿出來修，要花10億，無法根本解決污染問題，經議會說明及討論，決定拆舊建新，已花掉1屆時間，這任2年多，8月會上網結標。

    近30年歷史的文山焚化爐改建案，被綠營議員批一再延宕。（記者蔡淑媛攝）

    近30年歷史的文山焚化爐改建案，被綠營議員批一再延宕。（記者蔡淑媛攝）

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