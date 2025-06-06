31:0！罷綠新增蔡其昌、何欣純2案未送件 泛藍31案查對中

民進黨立委蔡其昌。（資料照）

2025/06/06 18:06

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮，目前31件國民黨立委罷免案由地方選委會查對中，民進黨立委2階罷免連署則陸續進入送件階段。台中選委會今天表示，蔡其昌、何欣純罷免案，領銜人至今日截止時間前並未送件，選委會結束受理。目前共有4綠委罷免案未送件，2案罷團宣布不送件，另有9案尚未截止。

根據中選會公開資料，15位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日；蔡其昌、何欣純6月6日；吳思瑤、吳沛憶6月7日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘6月8日；王定宇、林俊憲6月10日；黃捷、許智傑6月14日；李坤城6月23日；陳俊宇6月24日。

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台中市選委會今天表示，台中市第11屆第1選區立法委員蔡其昌、第7選區立法委員何欣純罷免案，連署期間為114年4月7日至6月6日，領銜人至今日截止時間前並未送件，本會於下午5時30分業由洪嘉鴻委員宣布收件時間已截止，結束受理收件，並由監察小組李印欽委員在場監察見證，全程也予以錄影存證。

據統計，民進黨立委罷免案，陳瑩、伍麗華案在5月31日截止日前未送件，蔡其昌、何欣純案今天截止也未送件，罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊昨天宣布不送件。另外，吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑、李坤城、陳俊宇罷免案2階連署尚未截止。

另外，35件進入2階連署的泛藍立委罷免案，除了徐欣瑩案送件後未達門檻，謝衣鳯、邱鎮軍、陳超明等3案則因未達標而沒有送件，其餘31案正在由地方選委會進行查對，其中馬文君、游顥罷免案經查對後未達標，日前已完成補件程序。

在縣市首長及議員部分，新竹市長高虹安罷免案5月4日已遞交第2階段連署書；南投縣議員陳玉鈴罷免案將於7月13日投票；南投縣議員蔡銘軒、苗栗縣議員曾玟學、陳春暖、徐筱菁，基隆市議員鄭文婷、張之豪罷免案皆不成立；新北市議員陳乃瑜罷免案將於6月21日截止。

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