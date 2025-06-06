瓜地馬拉總統訪台深化半導體與投資合作 邁向「台美日瓜」多邊新格局

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León，左2）與第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado，左１）4日抵台展開國是訪問，外交部長林佳龍（右2）偕同夫人廖婉如 （右1）赴機場迎接。（外交部提供）

2025/06/06 17:51

〔記者方瑋立／台北報導〕瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León）與第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）於4日抵達台灣展開國是訪問，外交部長林佳龍偕同夫人廖婉如 親自赴機場迎接，林佳龍並全程陪同總統賴清德接待遠道而來的友邦元首。阿雷瓦洛訪問期間，兩國總統共同簽署「半導體合作意向書」，林佳龍也與阿雷瓦洛總統、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）共同出席投資商機說明會，展現對台瓜堅實邦誼的高度重視。

林佳龍昨（5）日透過臉書發文指出，本次兩國總統簽署「半導體合作意向書」，不僅彰顯兩國深化合作、擴大貿易投資的堅定決心，也象徵台瓜攜手邁向共榮發展的重要里程碑。林佳龍也提到，在台瓜兩國總統支持下，雙方已推動「半導體技職班」培訓計畫，邀請瓜國青年來台接受專業訓練，協助瓜國建構「晶片之路」產業藍圖，這項計畫具體落實「榮邦計畫」精神，並獲得阿雷瓦洛總統公開肯定，強調這是瓜國科技發展的重要起步。

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林佳龍指出，美國國務卿盧比歐年初訪問瓜國時，曾明確表達美方支持台瓜深化經貿往來，建立全面性合作。為積極呼應美方倡議，我國國經協會（CIECA）於上（5）月赴華府與美台商業協會（USTBC）簽署合作備忘錄，共同推動台美合作向瓜地馬拉等友邦延伸，開展三方合作新模式。

林佳龍並出席國經協會安排的「投資商機說明會」，活動由阿雷瓦洛總統親自主持，邀請台灣企業深入了解瓜國投資環境與潛力，AIT 處長谷立言亦與會，瓜國經濟部長賈西雅（Gabriela García）並簡報各項政策優勢與發展潛力。林佳龍在會中說明，瓜地馬拉地處中美洲樞紐，地理位置優越，交通便捷，且政經穩定，外交部將於下半年籌組投資考察團赴瓜國訪查拓展商機，並規劃在半導體、紡織、電動車、循環經濟等領域持續與瓜國推動合作計畫。

涉外人士透露，阿雷瓦洛結束訪台行程後，將赴日本參觀大阪世博，並和日本首相石破茂會晤，預計發表聯合聲明將日瓜關係提升為「戰略夥伴關係」，加上年初美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今（2025）年初訪問瓜地馬拉時指出「盼台美瓜關係拓展至經濟、投資與商業領域，與台灣建立更全面的合作」，意味台灣與瓜地馬拉的外交關係已超越雙邊互動，邁向「台美日瓜」多邊合作新格局。

前述人士強調，台灣駐瓜地馬拉大使館已與多個理念相近國家，定期就瓜國基礎建設、醫療衛生及商業投資等議題深入交換意見，讓台瓜與友好國家的多邊互動網絡更加緊密穩固。

據日本NHK報導，日瓜峰會發表的聯合聲明除將兩國關係提升至「戰略夥伴關係」，也將強調台海和平穩定重要性，並對東海及南海情勢表達深刻憂慮，確認雙方將合作實現自由開放的印太願景。

報導並提及瓜地馬拉是台灣邦交國中人口最多的國家，日本外交戰略上亦將瓜國定位為「重要國家」。另外，由於美國川普政府強化非法移民政策，聲明也提及日本將對回到瓜國的移民提供協助。

據了解，阿雷瓦洛訪日期間，也將參觀大阪世博由台灣策劃的「Tech World 館」，駐日代表李逸洋將全程陪同阿雷瓦洛共同參訪。

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