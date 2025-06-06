桃園6/13放映「國有器官」遭恐嚇放炸彈 殺光「倖存畜生」

「國有器官」紀錄片13日將在蘆竹某餐廳放映，餐廳留言板卻遭到不明人士恐嚇，還揚言放置爆炸物，主辦單位宣布取消放映，也痛斥暴力行為。（摘自「國有器官」電影分享桃園場網頁）

2025/06/06 17:44

〔記者謝武雄／桃園報導〕「國有器官」紀錄片13日將在桃園市蘆竹區南竹路某餐廳放映，未料餐廳留言板卻遭不明人士恐嚇，還揚言放置爆炸物，「闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生」，主辦單位除忍痛取消放映外，也向警方報案。

「國有器官」電影分享桃園場主辦單位與議員許清順服務處合作，預計13日在蘆竹區南竹路某餐廳放映，卻在放映前遭恐嚇。

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據悉，餐廳留言板留阿拉伯文的顧客姓名，電話也無法接通；反映意見提到，「假如13號舉辦國有器官座談會，我們會在餐廳放置爆炸物，座談會開始，爆炸物就會發生爆炸，然後我們會闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生!」

Momo表示，他是桃一選區罷團的志工，由於「國有器官」這部紀錄片獲得很多獎項，他們於5月初已經辦過一場，近300人參與，各界反映良好，也知道中共侵害人權的事情，所以再接再厲舉辦第2場，雖然「國有器官」紀錄片在各地放映，陸續收到許多網路恐嚇，且IP在國外，最後都不了了之，但為安全起見，他和許清順服務處討論後，決定取消這次放映會。

桃園場總召Momo今受訪時表示，活動雖然被恐嚇取消，未來還是會尋找適當的場所、地點播放。

許清順服務處則發表聲明指出，台灣是民主國家，只是看一場電影，有必要這樣嗎？民主國家不是要尊重不同意見、不同立場及聲音嗎？

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