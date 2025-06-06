為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園6/13放映「國有器官」遭恐嚇放炸彈 殺光「倖存畜生」

    「國有器官」紀錄片13日將在蘆竹某餐廳放映，餐廳留言板卻遭到不明人士恐嚇，還揚言放置爆炸物，主辦單位宣布取消放映，也痛斥暴力行為。（摘自「國有器官」電影分享桃園場網頁）

    「國有器官」紀錄片13日將在蘆竹某餐廳放映，餐廳留言板卻遭到不明人士恐嚇，還揚言放置爆炸物，主辦單位宣布取消放映，也痛斥暴力行為。（摘自「國有器官」電影分享桃園場網頁）

    2025/06/06 17:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「國有器官」紀錄片13日將在桃園市蘆竹區南竹路某餐廳放映，未料餐廳留言板卻遭不明人士恐嚇，還揚言放置爆炸物，「闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生」，主辦單位除忍痛取消放映外，也向警方報案。

    「國有器官」電影分享桃園場主辦單位與議員許清順服務處合作，預計13日在蘆竹區南竹路某餐廳放映，卻在放映前遭恐嚇。

    據悉，餐廳留言板留阿拉伯文的顧客姓名，電話也無法接通；反映意見提到，「假如13號舉辦國有器官座談會，我們會在餐廳放置爆炸物，座談會開始，爆炸物就會發生爆炸，然後我們會闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生!」

    Momo表示，他是桃一選區罷團的志工，由於「國有器官」這部紀錄片獲得很多獎項，他們於5月初已經辦過一場，近300人參與，各界反映良好，也知道中共侵害人權的事情，所以再接再厲舉辦第2場，雖然「國有器官」紀錄片在各地放映，陸續收到許多網路恐嚇，且IP在國外，最後都不了了之，但為安全起見，他和許清順服務處討論後，決定取消這次放映會。

    桃園場總召Momo今受訪時表示，活動雖然被恐嚇取消，未來還是會尋找適當的場所、地點播放。

    許清順服務處則發表聲明指出，台灣是民主國家，只是看一場電影，有必要這樣嗎？民主國家不是要尊重不同意見、不同立場及聲音嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播