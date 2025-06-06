訪台灣原住民族文化園區 馬紹爾總統海妮盛讚：南島語系家庭的故鄉

馬紹爾總統海妮閣下及夫婿齊曲能今天到台灣原住民文化園區體驗台灣原住民文化，原住民族委員會主委曾智勇（右）陪同。（記者陳彥廷攝）

2025/06/06 18:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Dr. Hilda C. Heine）今天與國是訪問團參訪台灣原住民族文化園區，到甫落成的歌舞廳欣賞歌舞展演，接著參觀石板屋，親自動手燒製琉璃珠，海妮致詞感性地說，來到台灣感受到溫暖的話語與氛圍，這就是「南島語家庭的故鄉」。

這是台灣原住民族文化園區成立近40年來，首次接待馬紹爾群島元首，具有深遠的歷史與文化意義。原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur接待，園區在歌舞廳前施放禮炮歡迎，海妮進歌舞廳欣賞國家級原住民族樂舞展演團隊「娜麓灣樂舞劇團」的精采演出，接著參觀排灣族傳統石板屋、動手製作琉璃珠燒製工藝，用餐後再參觀園區常設展「以後的以後」。

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曾智勇說，日前與總統賴清德前往馬紹爾群島共和國，一點都沒有出國的感覺，就好像回到自己部落，今天海妮總統的訪問團來到屏東，相信感覺也與他一樣，有賓至如歸的感覺，將來在不論於樂舞、文化及復興母語，希望會有更多的交流及溝通，今年年底台灣將要主辦南島語系傳統競技運動會，台灣16族有16支隊伍，南島則有12個國家的隊伍來台，共28隊進行一場高等級的競賽，屆時除了比賽也會有更多交流跟文化學習。

「感受到溫暖話語及氛圍，這邊就是南島語系家庭的故鄉。」海妮說，今天到訪不僅認識台灣豐富原住民文化與部落，也是慶祝兩國間共享價值；另外，也想介紹在馬紹爾憲法下，酋長院負責檢視所有會影響到土地、傳統習俗的相關法律，這樣憲政機制下，也代表馬紹爾對於傳統的尊敬及想要延續的使命。

海妮說，今天的來訪除了強化兩國友邦關係，更是深化兩國人與人之間的連結，而這是建立在互信及互相了解文化基礎上，藉此慶祝雙邊情誼，盼未來在推展教育、文化、體育及永續發展上有更多合作機會。

原民會指出，中午舉辦原住民族風味料理宴會，以美食展現台灣原住民族獨特飲食文化，雙方在餐敘間深入交流，就原住民族文化復振與保存、樂舞交流、博物館合作等議題交換意見，也感謝外交部促成海妮總統的訪問，展現台灣對南島區域夥伴關係的重視，也再次證明台灣與馬紹爾群島之間的語言與文化連結。原民會期待持續深化兩國南島民族合作、促進南島民族文化對話與合作，讓台灣原住民族文化走向國際。

馬紹爾總統海妮製作體驗琉璃珠。（記者陳彥廷攝）

海妮閣下與國是訪問團參觀石板屋。（記者陳彥廷攝）

新落成的歌舞廳成為歡迎國賓的最佳場所。（記者陳彥廷攝）

馬紹爾總統海妮閣下（中）、夫婿齊曲能（海妮後方）及原民會主委曾智勇（左二）伉儷。（記者陳彥廷攝）

原住民族禮炮歡印馬紹爾總統海妮一行人。（記者陳彥廷攝）

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