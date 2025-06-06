藍營嘉義縣黨部涉不實連署 書記長、王育敏辦公室主任何博倫羈押禁見

檢調昨搜索國民黨嘉義縣黨部，書記長楊富程今被羈押禁見。（資料照）

2025/06/06 17:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦提議罷免民進黨立委陳冠廷涉不實連署案，嘉義地檢署5日搜索國民黨嘉義縣黨部，深夜向嘉義地方法院聲請羈押黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫；嘉義地院今下午1點半開羈押庭，傍晚裁定楊富程、何博倫有羈押必要性，予以羈押，禁止接見通信及授受物件。

嘉義地院表示，楊富程經訊問後，坦承抄寫不實提議人名冊部分，但否認曾經指示其他人抄寫名冊，然而有證據資料、證人陳述可佐證，且楊富程是嘉義縣黨部書記長，與其他黨工職員有上命下從關係，如果沒有其指示，其他人為何要偽造文書犯罪，認為楊涉犯個人資料保護法、行使偽造私文書等罪嫌重大。

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嘉義地院表示，民進黨發動大罷免之後，國民黨也隨之發動，迄今國民黨數個地方黨部連署發生不實連署犯罪嫌疑案件，數個地方黨部不約而同以偽造文書方式連署罷免，有極高的可能，有更高層角色介入數個地方黨部串連；考量楊富程對涉案情節語帶保留、避重就輕，且與何博倫的手機對話紀錄已無可考，有滅證的高度可能。

嘉義地院表示，何博倫坦承涉犯個資法、行使偽造文書罪嫌，且有證據佐證，犯罪嫌疑重大，而楊富程、何博倫在偵查及法官訊問的陳述並不相符。楊富程是黨部書記長，何博倫是立委王育敏服務處主任，辦公室就設在嘉義縣黨部，楊富程與國民黨中央或王育敏聯繫，可能有賴何博倫，此次國民黨嘉義縣黨部涉不實連署事件，是否仍有其他內幕，有賴檢察官尚待調查。楊富程、何博倫對何的犯行過程語帶保留、避重就輕，認有互相勾串或滅證之虞。

嘉義地院認為，楊富程、何博倫以作弊、違法方式偽造提議人名冊，企圖罷免民選立委，影響社會民主政治敗壞，造成政黨政治無止盡對立鬥爭，考量影響程度，楊、何有勾串、滅證可能，裁定將2人羈押禁見通信及授受物件。

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