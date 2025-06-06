爆王滬寧密會台媒代習近平轉達「促統別做表面功夫」 周軒：非常嚴肅

中國上月28日、29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。（擷取自國台辦網站）

2025/06/06 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協主席王滬寧上月底，在北京人民大會堂台灣廳接見到北京參加兩岸文化、媒體峰會代表。有媒體今日爆料，王滬寧在接見前安排1場小型閉門會議，轉達中國國家主席習近平的指示，要求台灣媒體的宣傳工作「不要做表面功夫」，要拿出具體方案。政治工作者周軒今日在臉書分享報導，並表示該報導「真的非常嚴肅」。

中國上月28日、29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。前國民黨主席洪秀柱、旺旺集團董事長蔡衍明、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、全國商總榮譽理事長賴正鎰以及作詞人方文山、歌手齊豫等近30人出席。

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周軒在臉書節錄《上報》報導重點表示，今年兩岸媒體人峰會捲土重來，在峰會前一天，王滬寧在北京人民大會堂台灣廳接見與會台灣人士，發言內容相對簡短，並無具體內容。然而據可靠消息透露，在這場接見前，中方特別安排較少部分媒體高層參與了1場閉門會議，由王滬寧親自轉達習近平對涉台宣傳工作的指令。

在這場閉門會議中，王滬寧除了要求在場台灣媒體全面貫徹堅決「反獨」、「反對外來干涉」之外，直接轉達習近平的2大指令，一是「對台統戰及宣傳不要做表面功夫」，二是「儘快拿出具體方案」。

在這場閉門會議中，中方高層十分直白地表達對賴政府可能藉由論壇掌握相關訊息及輿論的顧慮，因此在台灣媒體出席會議的活動之外，要求中方官員另外安排與台灣媒體的接觸，討論後續「合作方案」。更進一步指示若與台灣媒體有交流機會，盡量多接觸。

閉門會議中在場1名中共國家級媒體負責人則明確要求，台灣媒體高層回台後，必須針對台灣明年度選舉展開情報蒐集。這名媒體負責人在中共體制中以媒體身分掌控海外情蒐，提出此一要求顯示中共已經在為明年地方選舉展開準備。

由於過去一段時間，中方已經下令台辦系統，透過台企聯及各地台協，藉由舉辦台商論壇，一方面積極招商引資，同時推動反對大罷免活動，預料在大罷免議題之下，明年地方選舉將提早開打。

周軒也語重心長地表示，這篇獨家真的非常嚴肅。

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