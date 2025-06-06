水里農會變天！總幹事「5搶1」 賴育佑再戰拚回鍋

南投水里鄉農會總幹事候聘登記，呈現「5搶1」局面，就連改選時不予續聘的總幹事賴育佑，也登記再戰拚回鍋。（記者劉濱銓攝）

2025/06/06 16:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會今年改選理監事，現任派以1席之差遭翻盤「變天」，原任總幹事賴育佑不予續聘，南投縣政府本週依法公告總幹事候聘，今登記截止，呈現「5搶1」局面，就連賴育佑也登記再戰拚回鍋，縣府表示，後續會進行資格審查，推估農會8月召開理事會，屆時新任總幹事就會揭曉。

水里鄉農會總幹事候聘登記從6月2日至6日止，期間有賴育佑等農會4名員工，以及台中商銀竹山分行資深經理李燕芬登記，人數眾多令外界關注賴育佑能否重返總幹事大位，或是農會派繼續掌舵，甚至由專業經理人接手操盤。

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賴育佑表示，農會自3月改選以來，沒了總幹事，農會業務推動似乎呈現停滯，為了讓農會重回軌道，他才會奮力一搏登記候聘，盼用專業與經驗重掌總幹事，讓農會在他任內的各項業務能持續推動。

現任水里鄉農會理事長蕭志全則說，總幹事候聘樂見農會員工踴躍參加，並有金融背景的專業經理人也參與登記，對於未來農會信用部的業務推動很有幫助，至於農會改選時未被續聘的賴育佑也完成登記，他則予以尊重。

縣府農業處指出，總幹事候聘登記結束，會在20天進行資格審查，完成後就會提報供農業部審查面試，待農業部審核通過，縣府就會將名單提供給水里鄉農會，推估8月召開理事會就會產生新人選。

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