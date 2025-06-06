中國閩粵海警今起3天休漁特檢 我海巡署超前部署護漁

中國海警船公然越過海峽中線以東，在我國執法區內出沒。（民眾提供）

2025/06/06 16:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海洋伏季休漁期，5月1日起展開，福建、廣東海警，自今（6）日起連續3天特檢，範圍北緯23度40分以下至21度，東經115-118度50分以西，範圍越過海峽中線以東我國執法線區，每日最少出動7艘海警船，海巡署已超前部署展開護漁工作。

由於海峽中線已不再是兩岸執法線，自澎湖大進滿88號漁船，去年越界遭中國海警船扣留後，就屢傳中國海警船越界，頻頻在海峽中線以東海域出沒，甚至關閉AIS船舶自動辨識系統，以潛行方式在我國執法線區域活動，增加國安隱憂，尤其是部份海警船為退役軍艦改裝，直接具有武裝攻擊性威脅，素有中國第二海軍稱號。

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今日傳出中國福建、廣東海警船，罕見聯合出擊舉行為期3天的特檢，範圍擴及海峽中線以東我國執法線及東沙群島，海巡署事先得知消息，已在公告海域超前部署。今日下午2時40分澎湖籍漁船，在東經118度40分306秒、北緯23度22分727秒處（花嶼西37浬、海峽中線以東），發現3艘中國海警船，已緊急通報海巡署。

根據中國公布今年「海洋伏季休漁制度」，5月1日起實施，位在北緯26度30分至北緯12度的東海和南海海域，休漁期為5月1日12時至8月16日12時，嚴格禁止各類作業漁船出入港，因此福建、廣東海警聯合特檢，明顯衝著台灣漁船而來，更讓澎湖漁民擔憂的是，海警船已越過中線以東驅離澎湖漁船，限縮作業範圍，還有可能在我國執法線內，遭到中國海警船扣船危險。

澎湖籍漁船在中線以東，發現3艘中國海警船蹤跡。（民眾提供）

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